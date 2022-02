Separan del cargo a Marcel Slamovitz y Javier Landoni por licencias irregulares

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Secundaria resolvió instruir un sumario con separación del cargo contra el profesor de historia Marcel Slamovitz y contra el exconsejero Javier Landoni por la justificación irregular de horas a Fenapes. En tanto, respecto a la exdirectora de Secundaria, Celsa Puente, que se encuentra jubilada, se le iniciaría un sumario en la medida que pida su reincorporación al organismo.

Landoni es actualmente docente de UTU, por lo que la resolución de Secundaria será notificada al organismo para que proceda. La misma incluye una retención de haberes del 50% del salario, según supo El País.



En el caso de Slamovitz, que fue denunciado por la exdirectora del liceo N° 1 de San José -por acumular 250 horas de faltas entre 2016 y 2017- se resolvió la separación del cargo. Además. Jurídica de Secundaria recomendó una denuncia penal contra el presidente de Fenapes, José Olivera, y otros dirigentes del gremio, lo que aún no fue resuelto por las autoridades de Secundaria.



Tanto Olivera como otros sindicalistas avalaron con su firma los certificados que presentó Slamovitz para justificar sus faltas por el artículo 70-10, que no habilita la licencia sindical. En conferencia de prensa, Olivera manifestó su “solidaridad” con Slamovitz. “El abogado instructor lo había sido eximido de responsabilidad, sin embargo, hoy se resuelve esto”, sentenció sobre lo decidido por Secundaria.

La investigación administrativa se inició en mayo del año pasado por parte de Secundaria, cuando Arnejo denunció públicamente que Slamovitz se valió de licencias irregulares entre 2016 y 2017 en San José. Las horas fueron tomadas por fuera de la licencia sindical que le correspondía por ser dirigente de Fenapes.



Según actas a las que accedió El País del anterior Consejo de Secundaria, cuando se trató el tema de Slamovitz el consejero Landoni pidió que no se divulgara la información referida a la presentación de certificados por parte de Fenapes para así no “perjudicar” a los docentes ni “someterlos al escarnio público”. Por este mismo tema presentó un pedido de informes y luego una solicitud de comisión investigadora el diputado colorado Felipe Schipani, la cual fue aprobada solo con los votos de la coalición de gobierno.



La instancia continúa en marcha y se han constatado otros casos de uso indebido de certificados para no ir a trabajar por artículo 70-10, de acuerdo a lo informado por Schipani en diversas oportunidades.

Otras sanciones.

Además, Fenapes informó que seis docentes del Liceo N° 1 de San José fueron sancionados con seis meses de separación del cargo y “retención de haberes” por divulgar fotos de ellos en la institución haciendo campaña de cara al plebiscito de 2019 en el que Jorge Larrañaga promovía una serie de cambios en el combate a la seguridad pública. La sanción es menor a la recomendada por Jurídica, que había planteado destituir a cuatro de ellos.



De los 14 docentes involucrados en la investigación realizada por Secundaria, ocho no han sido encontrados responsables de haber cometido irregularidades tras el cierre del proceso sumarial.



El hecho fue comunicado por el presidente de Fenapes en conferencia de prensa. Además, Olivera denunció “un proceso de persecución sindical”, donde según dijo los profesores fueron “sometidos al escarnio público” tanto en este caso como el de las licencias irregulares.