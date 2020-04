Presidente del Pit-Cnt dijo que "por el momento" no se piensa revisar decisión de hacer actos el 1° de mayo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En una sesión virtual de la comisión de legislación del Trabajo, el presidente del Pit- Cnt Fernando Pereira justificó la realización de actos el 1° de mayo, pero aclaró que no serán masivos y cumplirán la normativa sanitaria.

La diputada colorada María Eugenia Roselló dijo a El País que planteó su preocupación por la realización de cuatro actos simultáneos en plazas en medio de la pandemia. “Yo dije que no sería muy conveniente desde el punto de vista de la emergencia sanitaria. Pereira me respondió que se tomarán todos los recaudos pertinentes y no serán actos masivos, porque no se concibe un 1° de mayo sin actos”, comentó la legisladora.

Roselló preguntó si no se podría rever la decisión del acto y Pereira dijo que “por el momento no”, según contó la legisladora. Esta fue la sexta reunión virtual que realiza el Parlamento.