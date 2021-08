Pit-Cnt augura el comienzo de una "escalada" sindical con movilizaciones 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El Pit-Cnt tiene una agenda de reclamos que, junto a la mejoría de la situación sanitaria en relación a la pandemia de COVID-19, hacen prever un escenario más crispado y de movilizaciones sindicales en la calle.

“No tengo dudas de que el escenario político-sindical va a empezar a enardecerse, va a explotar en estos próximos meses”, auguró a El País José Lorenzo López, integrante del Secretariado Ejecutivo de la central sindical y secretario general de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE).



La confluencia de la discusión de la Rendición de Cuentas y de los Consejos de Salarios en la rama privada son dos ejes que depararán movilizaciones, según anticipó el dirigente sindical, que también sumó a las prioridades del Pit-Cnt los conflictos en las empresas públicas como Ancap y la campaña a favor del referéndum para la derogación de 135 artículos de la ley de urgente consideración.



En este marco, “claramente va a haber una escalada de movilización”, remarcó López.

Los gremios ya están desplegándose. En julio, le tocó a la Mesa Sindical de la Coordinadora de Entes, y este miércoles será COFE. El gremio de los públicos realizará una caravana en defensa de los funcionarios estatales que partirá desde el Obelisco, pasará por el Palacio Estévez, el Ministerio de Economía y terminará en el Parlamento. La jornada culminará con una reunión con la vicepresidenta Beatriz Argimón y el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Fratti.



“Tanto la Rendición de Cuentas como los Consejos de Salarios son parte de lo que decimos que es la profundización del ajuste y del recorte por parte del gobierno”, afirmó López. Según explicó, en el sector público esto se materializó en una rebaja salarial de 5%, “la desarticulación de las políticas sociales, la pérdida de puestos de trabajo y el desmantelamiento de los servicios del Estado”. A eso se le suma la pauta salarial de la actividad privada, que para varios sectores “es de rebaja”, dijo López, lo que impacta directamente en el cálculo de las jubilaciones y pensiones.



Estos reclamos desembocarían en setiembre en una movilización de los gremios públicos y privados junto a organizaciones sociales. Las manifestaciones apuntan a ser una demostración de fuerza del Pit-Cnt no solo hacia afuera sino también puertas adentro, ya que en noviembre realizará su Congreso para elegir autoridades.

Ancap

Uno de los frentes de batalla recientes a nivel sindical es el conflicto entre los trabajadores afiliados a la Federación Ancap (Fancap) y la administración de la empresa.



El diferendo derivó en un paro en la planta de La Tablada y en la ocupación de la sede de Ancap a principios de mes. Esa medida luego fue desactivada tras la intervención del Ministerio de Trabajo.



Las acciones responden, según Fancap, al rechazo del cierre de unidades productivas de Ancap (como la de Belén, ALUR Capurro, las de los aeropuertos de Carrasco y Laguna del Sauce) y el cese del alquiler del buque Malva H, enumeró el presidente del sindicato, Gerardo Rodríguez.



Fancap se reunió el viernes junto a la empresa y el Ministerio de Trabajo para avanzar en la reubicación de los funcionarios de los servicios afectados. Esta semana continuará la negociación; entretanto, el gremio no ha definido aún nuevas medidas, señaló a El País la secretaria general de Fancap, Natalia Belo.



Rodríguez dijo que, ante la decisión de Ancap de no renovar el convenio laboral, la posición del gremio es no ocuparse ahora del tema. “Hasta el 31 de diciembre queda vigente el acuerdo que teníamos, pero no vamos a distraernos en orientar el conflicto hacia ahí. Vamos a defender las plantas y puestos de trabajo”, cerró.