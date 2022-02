Paro de 24 horas en planta de Conaprole de Villa Rodríguez; Mieres se reúne con las partes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole (AOEC) realiza un paro de 24 horas este lunes con trabajo a reglamento en la planta 8 en Villa Rodríguez (San José), tras denunciar que la empresa láctea busca implementar una "licencia compulsiva" de trabajadores "violando normas vigentes".

A través de un comunicado emitido este domingo, el sindicato planteó que la compañía anunció el jueves que "todos los trabajadores del sector UHT de la Planta de Villa Rodríguez serían licenciados obligatoriamente" y a partir de este lunes "ya no realizarían sus tareas habituales".

Esta "medida anunciada" fue calificada por el sindicato como "violatoria de leyes, convenios y reglamentos vigentes". Además, se planteó que se pretende "fraccionar" la licencia, "lo que solamente puede concretarse mediante la firma de un convenio y la anuencia expresa del trabajador o trabajadora".



Denunciaron que la empresa presentó una nota "sin copia para los trabajadores, donde se les imponía la licencia compulsiva y se les advertía que el lunes 21 no podrían ingresar a la planta, se les informaba que serían 'quitados del sistema' para que no pudieran marcar su asistencia y sin que mediara la aceptación de la licencia por parte de los trabajadores, se les depositó el salario vacacional en sus cuentas del BROU".



AOEC informó en el texto que se "respaldará y acompañará de manera irrestricta la dura situación por la que están atravesando los trabajadores de la Planta 8 Villa Rodríguez. En ese sentido, el sindicato remarcó: "Defenderemos hasta las últimas consecuencias la legalidad y las normas vigentes relacionadas a las licencias y el convenio vigente firmado en el año 1987".



El paro, que comenzó a las 00:00 horas de este lunes, es "manteniendo las guardias mínimas imprescindibles, para garantizar que no habrá pérdida de materia prima", puntualizó el sindicato.



Este lunes a las 11:00 horas está prevista una reunión del sindicato con el ministro de Trabajo Pablo Mieres, añade el comunicado. Más temprano, en diálogo con Primera Mañana (Radio El Espectador) el secretario de Estado indicó sobre esta situación: "Hay un motivo de conflicto medio puntual, que no quiero calificar (...) hay un cambio de condiciones de trabajo de un trabajador, que aparentemente él había aceptado, pero el sindicato no acepta. No me quiero adelantar, en estas horas tenemos reuniones con las partes para tratar de encontrar un camino de salida".

En esta jornada, además, la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL) "analizará el mantenimiento de las medidas de lucha de trabajo a reglamento en toda la Industria láctea, ante el desplante de la Cámara de la Industria Láctea (CILU) de retirarse de las negociaciones en el ámbito del MTSS".



También "se pondrá a consideración la extensión de las medidas de trabajo a reglamento y posibles paros de hasta 8 horas por trabajador del sector, desde el presente hasta el día 4 de marzo de 2022".



En ese sentido, el sindicato dio un paso más y advirtió que de mantener "incambiada" la CILU su "postura intransigente, la FTIL analizará la posibilidad de aplicar medidas relacionadas a las exportaciones de las distintas empresas".