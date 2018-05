Paro de 24 horas en la industria cárnica por despido de un trabajador y dirigente sindical

El despido de un trabajador y dirigente sindical de la planta Frigo Salto de la firma Somicar S.A., paralizó toda la actividad de la industria cárnica del país por 24 horas. La medida fue decidida por la Federación de Obreros de la Industria Cárnica y Afines (Foica) y fue para reclamar el reintegro del sindicalista.

En la mañana varios obreros de la planta bloquearon la entrada al frigorífico apoyados por el Pit-Cnt tras fracasar las negociaciones con la patronal. Además, reclamaron haberes impagos.

En un video publicado por el periodista Martín Olaverry, se ve cómo a un grupo de trabajadores le impiden ingresar al lugar. "Nosotros estamos reivindicando, si ustedes no tienen dignidad en la forma en que tienen que trabajar... nosotros estamos defendiendo los derechos", dijo el presidente del Pit-Cnt de Salto, Carlos Cattani

Hoy el Pit Cnt Salto encabezado por su presidente no permitía que trabajadores del frigorífico ingresaran a la planta. pic.twitter.com/jCWjzTxgxj — Martín Olaverry (@olaverrymartin) 17 de mayo de 2018

"Vos no tenés dignidad al hacer esto. Vos sos un caradura que te ganás el sueldo gracias a toda esta manga de ignorantes que usás como marionetas de cartón. Pero yo no soy una marioneta, yo quiero trabajar", aseguró una de las funcionarias que había sido bloqueada y agregó "vos no le llevás ni los pañales ni la comida a mis hijos".

El sindicalista de Frigo Salto, Milton Rodríguez, señaló por otra parte que las instancias de diálogo se han agotado. El frigorífico funciona en instalaciones que son propiedad de la intendencia salteña y fueron entregadas en comodato a Somicar S.A.



El presidente de Foica, Ariel Yakes, dijo que “es un momento en el que la industria está faenando un poco menos porque hay menos ganado y ha habido envíos al seguro de desempleo, y se da la curiosa casualidad de que los seguros de desempleo se han dado en lugares donde se están negociando convenios colectivos”.

En los frigoríficos trabajan alrededor de 12.000 personas y actualmente hay poca faena.