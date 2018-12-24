Paro general de transporte por muerte de taxista

MEDIDAS

El cuerpo del taxista Juan Carlos Nacaratto fue encontrado ayer cerca del auto incendiado. Desde las 19:30 horas de la pasada jornada están de paro los servicios de Montevideo. Hoy se suman los servicios urbanos y suburbanos por 24 horas.

Desde las 19:30 horas de ayer lunes rige un paro general del transporte por la muerte del taxista Juan Carlos Nacaratto, cuyo cuerpo fue encontrado en la zona en que se encontró su taxi calcinado, según informó Subrayado.

El Sindicato del Taxi había denunciado la desaparición del trabajador en la zona de Piedras Blancas. Tenía 56 años y el GPS del taxi marcó el último viaje a las 2:45 del domingo desde General Flores y José Belloni hasta Teniente Galeano y Roberto Ibáñez.

La Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte (UNOTT) comunicó en la mañana de ayer la paralización, desde las 19:30 horas de ese mismo día, de los servicios que circulan en Montevideo. Hoy, martes 25 y por 24 horas, se suman los servicios suburbanos.

En su comunicado, señalan que "reconociendo que hemos trasladado a la población a sus lugares habituales de trabajo, estudio, etc., mantenemos las horas de corte ya anunciadas públicamente", que eran para las 19:29 horas de hoy lunes.

