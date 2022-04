Marcelo Abdala: "Me dormí, quise frenar pero tenía el pie en el acelerador"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Es lunes de Semana Santa y la sede del Pit-Cnt tiene bajas sus persianas. Hay que agacharse para entrar por una diminuta puerta de rejas. Adentro, entre penumbras, dos hombres corpulentos miran en la televisión la repetición de un partido de fútbol del fin de semana. Uno de ellos ordena esperar. En las paredes, muchos afiches invitan a votar el Sí; y una foto enorme de Fidel en un póster celebra la revolución cubana. Al instante, de camisa rosada, aparece Marcelo Abdala, que la semana pasada volvió a la presidencia de la central, luego de haber chocado alcoholizado.

“Pestañamos, nos dormimos un segundo y el auto se inclinó. Quisimos frenar, pero teníamos el pie en el acelerador y sucedió lo que sucedió”, relata luego así, en plural, en una habitación más iluminada -que es parte de una serie de reformas en la sede- en la que se hacen las reuniones del Secretariado.

Fue a inicios de febrero que Abdala chocó contra dos autos estacionados en Punta Carretas. La espirometría marcó un valor de 1,53 gramos de alcohol en sangre. Además de pagar una multa, debió hacer trabajo comunitario en el Museo de la Memoria.

Marcelo Abdala. Foto: Leonardo Mainé

Hoy dice que se sintió respaldado por el Pit-Cnt, pese a que hubo una opinión unánime de que se debía tomar licencia de la presidencia de la central. Todo pasó en el medio -además- de la campaña por la derogación de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC). Nadie se opuso, tampoco, a que luego de finalizada esa instancia electoral el líder volviera a su puesto.



“Hay veces que uno tiene dificultades, problemas. Se me juntaron circunstancias a nivel personal. La noche anterior (al siniestro) había sido bastante compleja. Tuve algunos problemas. No había querido faltar al trabajo y había dormido solo una hora. A la salida fue que sucedió lo que ya fue público”, dice Abdala, quien aclara que no concurrió a trabajar alcoholizado, que al salir fue que bebió “más de lo habitual”.



“Fue un hecho triste, lamentable, pero luego me acogí a lo que resolvió el Poder Judicial -continúa el sindicalista-. Este tema lo doy por superado. Tengo la dignidad de haber cumplido con lo establecido y existe la conformidad de todo el mundo”.



Abdala sostiene que durante la campaña por el Sí no dejó de trabajar para el sindicato. Pues señala que aunque no estuvo al frente el Pit-Cnt, sí participó en las recorridas que se hicieron por los barrios para tratar de captar voluntades. Para él, el resultado del domingo 27 fue todo un éxito, pese a que haya ganado el No y que la LUC quedase firme. También advierte que su situación no tuvo que ver con la derrota de la central y el Frente Amplio en las urnas.



“Desde que se juntaron las firmas hasta el día del referéndum, no hicimos otra cosa que crecer. En cuanto al episodio que me tocó vivir, yo soy autocrítico, pero no encuentro una conexión entre este hecho y el resultado”, señala Abdala, que debió realizar trabajo comunitario por disposición judicial.



Él jura que el lugar (Museo de la Memoria) fue elegido por la Justicia, no por él. Y que se le indicó hacer algo que “fuera de utilidad para la sociedad”. Cuenta que recibió “toda la colaboración” de las autoridades del lugar y de sus trabajadores, pero advierte que la tarea que le fue encomendada la llevó adelante solo.

“Muchos venían, se acercaban y me preguntaban qué estaba haciendo. Yo les explicaba mientras manejaba las varillas de acero que me habían dado como insumo”, cuenta Abdala. En concreto, su tarea fue hacer un bicicletero, durante 30 horas de trabajo comunitario.

La lucha

Finalizada la emergencia sanitaria, Abdala vaticina un 1° de mayo de concentraciones masivas, no solo en Montevideo sino en todo el país. “Nos vamos a movilizar contra el hambre y la carestía”, lo que define como la “suba indiscriminada de precios”.



Otro mojón en la lucha sindical futura será, sostiene el sindicalista, lo que pase con la reforma de la seguridad social. Avanzar en este tema es uno de los objetivos de este gobierno y según fuentes de la Torre Ejecutiva se espera tener un borrador en los próximos meses.



“Nosotros vamos a estar atentos a lo que se plantee”, insiste Abdala, que advierte para mayo “un importante nivel de movilización y lucha, porque la historia demuestra que no existen las conquistas sin movilización”.

“Hay demasiada connivencia entre el sindicato policial y el ministerio”

La campaña de cara al referéndum tuvo a la seguridad como uno de los temas más recurrentes. El Frente Amplio denunció abusos policiales, y el sindicato de los policías salió -junto a diferentes actores que defendían el No- a rechazar las acusaciones.



Consultado sobre esto, Marcelo Abdala sostiene que el Sifpom hoy no participa prácticamente de las reuniones del Secretariado, aunque sí de la Mesa Representativa. Y que aunque puede haber dentro del Pit-Cnt personas con diferentes pensamientos políticos, las definiciones de la central deben ser respetadas por quienes a él pertenecen.



En este sentido señala que el sindicato policial ha emitido algunas “señales de demasiada, tal vez, connivencia, con las jerarquías del Ministerio del Interior y es algo que, por ejemplo, otros sindicatos policiales están criticando”. El que se ha mostrado más combativo en este sentido es el de Maldonado, que viene reclamando por mejoras salariales.