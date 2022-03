"Doy por cerrado este capítulo doloroso de mi vida", dijo Abdala, tras finalizar trabajo comunitario

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Doy por cerrado un capítulo doloroso de mi vida", dijo Marcelo Abdala, presidente del PIT-CNT, en un video difundido en sus redes sociales en el que da a conocer que cumplió con la sanción impuesta por la Justicia y finalizó las horas de trabajo comunitario determinadas.



Abdala protagonizó un accidente de tránsito y recibió esta sanción luego de constatarse que conducía alcoholizado. El hecho ocurrió en el barrio de Punta Carretas en febrero de este año. Abdala conducía un auto cuando chocó contra otros dos que estaban estacionados. La espirometría marcó un valor de 1,53 gramos de alcohol por litro de sangre.

Desde el 7 de febrero Abdala se encuentra de licencia de su cargo en el PIT-CNT.

Abdala fue condenado como autor penalmente responsable de la comisión de una falta prevista en el numeral 3 del Código Penal. Allí se refiere a la conducción de vehículos "con grave estado de embriaguez", puntualmente para "el que condujere vehículos motorizados en estado grave de embriaguez con niveles de alcohol en la sangre superiores a 1,2 gramos por litro".

Esta tarde Abdala anunció que cumplió con lo estipulado. "He finalizado las horas de trabajo comunitario que me han sido asignadas, me tocó hacer tareas de soldaduras en el Museo de la Memoria. Agradezco a las autoridades, trabajadores y trabajadoras".

Además agregó que la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines (UNMTRA) resolvió " seguir contribuyendo de manera solidaria con labores de mantenimiento en esta y otras instituciones".

"Doy por cerrado un capítulo doloroso de mi vida, a rearmar trabajo, militancia sindical, para salir adelante", finaliza el video.