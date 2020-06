Lineamientos salariales del gobierno no conforman al Pit-Cnt

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Secretariado Ejecutivo del Pit-Cnt trasladará una nueva propuesta salarial hoy al gobierno cuando se vuelva a reunir en el Consejo Superior Tripartito del sector privado, luego de no quedar conforme con los lineamientos presentados la semana pasada.

En la central de trabajadores sostienen que la propuesta del Poder Ejecutivo plantea una pérdida de salario real, no establece el salario mínimo nacional, sobre todo para los salarios más sumergidos (por debajo de los $ 20.000) y no define en qué momento comenzaría la recuperación del salario real.

Luego de analizar la plataforma presentada por el gobierno junto a asesores, el Pit-Cnt reunió a su Secretariado Ejecutivo que definió llevar una nueva propuesta.



El integrante del Secretariado y dirigente de la salud privada, Jorge Bermúdez, dijo a El País que el Ejecutivo no plantea entre sus lineamientos el “mantenimiento del salario real”. El dirigente señaló que “los lineamientos del Poder Ejecutivo lo único que garantizan hoy es la pérdida de salario real”. Consideró que “quien quiera establecer una discusión pública sobre que el Pit-Cnt se mira el ombligo y no la realidad nacional, está inventando un planteamiento y lo hace intencionalmente o lo hace porque no se ubica en la realidad”.

Pero este no es el único punto que preocupa al Pit-Cnt. También que en los lineamientos “no se hable” del salario mínimo nacional. “Nosotros hablamos de un salario que esté fuera de estos lineamientos, un aumento del salario mínimo real y junto con eso, la situación de los salarios más sumergidos”, dijo Bermúdez tras participar del Secretariado Ejecutivo del Pit-Cnt. Otro de los aspectos que reclaman los trabajadores es que en 2021, cuando termine el “período puente”, el crecimiento de los salarios sea igual a la recuperación de la economía.

“Si en 2021 el Producto Interno Bruto (PIB) crece y la economía crece, la recuperación, el salario debe crecer en la misma proporción”, indicó Bermúdez.



El Observador informó ayer que 50 delegados de grupos de Consejos de Salarios rechazaron de manera unánime la propuesta oficial. El gobierno tiene resuelto “respetar lo pactado en la séptima ronda”, dijo la semana pasada el ministro Pablo Mieres. Eso significa que se aplicará un correctivo por la inflación pasada en los grupos de actividad que culminan el convenio salarial el próximo 30 de junio. En tanto, el próximo 1° de julio comienza el “período puente”.



Todos los trabajadores cobrarán el 1º de enero un ajuste nominal del 3%. Cabe la posibilidad de que los sectores más comprometidos en materia de desempleo puedan postergar el incremento al 1º de abril de 2021. Mieres dijo ayer en Canal 10 que “el compromiso del gobierno es que en cuanto la economía vuelva a crecer se irá recuperando lo perdido”.