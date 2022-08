Industria láctea: sindicato suspende medidas ante posible "respuesta definitiva" de cámara

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL) suspendió a última hora de este jueves las medidas que estaban programadas para este viernes, en el marco de las negociaciones con la industria por el ajuste salarial.

A través de un comunicado, los trabajadores anunciaron que "tras intensas gestiones" llevadas durante este jueves entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), la FTIL y la Cámara de Industria Láctea del Uruguay (CILU) se coordinó una convocatoria urgente para las 18 horas de este viernes, donde la cámara se comprometió a "llevar una respuesta definitiva" al último planteo del sindicato.



El conflicto laboral en el sector lácteo se extiende en el tiempo. En declaraciones recogidas por la ANPL, su presidente, Leandro Galarraga, manifestó que “una cláusula de paz con Conaprole es imprescindible”. “Los productores estamos cansados de la conflictividad permanente y no podemos trabajar así", sostuvo.



Por su parte, los trabajadores han expresado en diversas oportunidades que esa cláusula planteada no sigue una característica natural: "actuar sobre lo que se negocia y sobre lo que se acuerda".



"Nuestro planteo en la última propuesta presentada al ministerio es que la cláusula de paz tenga adjunta una cláusula parcial que permita la negociación de las categorías laborales durante cierto plazo y luego de ese plazo esa discusión quede libre", detalló Méndez a El País.



En la última reunión tripartita, el MTSS entendió que el plazo de negociación puesto por FTIL con fecha límite del 31 de marzo de 2023 era "un escenario flexible". Sin embargo, la industria no aceptó el acuerdo. Así, la propuesta fue analizar cada parte y llevar este martes a la nueva reunión "más planteos" y posibilidad de flexibilizar las fechas propuestas.