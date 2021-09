Hay "una clara maniobra política", dijo presidente de sindicato de Antel tras informe de Jutep

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente de Sutel, sindicato de Antel, Gabriel Molina, consideró que hay "una clara maniobra política" por parte de la empresa al presentar frente a la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) el análisis de una auditoría que tuvo "el resultado que el actual presidente esperaba" y que es contrario a las auditorías internas que se habían realizado tiempo atrás.

En este caso, expresó Molina a El País, la empresa decidió contratar "mediante compra directa" a la empresa Ecovis Uruguay para realizar la auditoría. La decisión despertó el rechazo del sindicato ya que su presidente, Marcelo Caiafa es "dicho por él mismo, un claro militante del Partido Nacional", expresó.



El dirigente indicó que existen auditorías internas y externas realizadas por Antel hasta un año antes de que Gabriel Guruméndez, presidente del ente, asumiera su cargo y en todas "se puede comprobar que no encontraron absolutamente nada", aseguró.



Sin embargo, "el resultado que da (la última auditoría realizada por Ecovis) es altamente positivo a los intereses que viene persiguiendo políticamente el actual presidente de Antel... le hizo un mandado", expresó.



Molina consideró que por este motivo la empresa tendría que haber presentado "públicamente" los resultados de las audtorías anteriores "y no esconderlas", para que la junta pudiera tenerlas todas en cuenta al momento de realizar su informe.



"Sin embargo no lo hicieron y eso no es culpa de la Jutep, es culpa de Antel, el responsable es Antel", expresó. "El resultado de esas auditorías anteriores es que no encontraron absolutamente nada irregular. Esta fue una auditoría basada en algún informe que le hayan dado", dijo.



Para su informe la junta anticorrupción analizó las conclusiones de la auditoría que el actual directorio de Antel encargó a la firma Ecovis meses atrás, y que en junio concluyó, entre otras cosas, que la construcción costó US$ 120 millones, el triple de lo que la actual intendenta de Montevideo había anunciado en 2015, cuando dijo que iba a costar US$ 40 millones.



El fallo de la Jutep fue firmado por los tres integrantes del directorio, lo que incluye a la presidenta Susana Signorino (que responde a Cabildo Abierto), al vicepresidente Guillermo Ortiz (del Partido Nacional) y al vocal Jorge Castro, quien representa al Frente Amplio. “Salió por unanimidad”, destacó en ese sentido Signorino, en diálogo con El País.