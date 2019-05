Gas: Pit-Cnt “agudizará” el conflicto si hay despidos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La huelga de hambre de tres trabajadores de MontevideoGas en la Plaza Matriz llegó a su séptimo día y esta semana puede ser decisiva en el futuro del conflicto con Petrobras. El viernes se vencen los seguros de paro de algunos empleados -al menos 10 de un total de 20, según la información que maneja el sindicato- y la situación es seguida de cerca por el Pit-Cnt, que prepara un plan de acción si la empresa confirma los despidos de esos empleados.

Ese plan incluye la medida anunciada ayer por el sindicato de trabajadores de Ancap (Federación Ancap), que definió en su consejo federal cortar el suministro de combustibles a Petrobras. De hecho, la cúpula de la Federación Ancap se reunió el domingo con el presidente del Pit-Cnt Fernando Pereira, y con el secretario general Marcelo Abdala, para transmitirles la medida que ofrecen aplicar en solidaridad de los trabajadores del gas. Otros sindicatos también están dispuestos a aplicar medidas de distinto calibre, dijo a El País Pereira, quien no quiso detallar sobre cuáles son esas medidas, aunque dijo que son sectores “claves” de trabajadores.

“Si hay despidos, el conflicto se va a agudizar y vamos a analizar todas las medidas posibles solidarias de los sindicatos y del Pit-Cnt. Eso se llama solidaridad de clase”, afirmó Pereira.

El tema será analizado este miércoles en el Secretariado y está definida la convocatoria a una Mesa Representativa si se concretan esos despidos. Pero desde la central obrera si algo no quieren es enviar ahora una señal de radicalización, sino lo contrario. “Hay un plan sí, pero el objetivo es no tener que aplicarlo”, matizó el presidente del Pit-Cnt. “Queremos encontrar una salida, no un conflicto”.

Y afirmó: “Estamos haciendo todo lo posible para que el conflicto se laude de la manera más civilizada”. Esto es, que si Petrobras anuncia que se va, suspenda los despidos y los envíos al seguro de paro, postergando así la reestructura. “No es posible que una empresa que anuncia su retiro, al mismo tiempo quiera llevarse al sindicato completo y tercerizar sectores”, dijo Pereira.

Más cauto, Abdala dijo que por ahora no habrá corte de suministro de combustible. “Si no, se da una imagen que está todo parado y eso hoy no está arriba de la mesa”, afirmó el secretario general de la central, aunque luego admitió que si hay despidos la situación cambiará. “En un escenario que es complejo, donde ya de por sí es difícil encontrar soluciones y donde los trabajadores del gas hicieron una ocupación que duró 12 o 14 horas y están en huelga de hambre, todos debemos aportar a que aparezcan soluciones”, afirmó.

Combustible

La medida de la Federación Ancap se aplicará si se concretan los despidos y se evaluará si es en el aeropuerto, en todas las estaciones de servicio o en los dos lugares.

“Depende de la táctica: puede que la apliquemos en forma alternativa en las estaciones y en el aeropuerto”, dijo a El País el presidente de la Federación Ancap, Gerardo Rodríguez, quien admitió que un corte en el aeropuerto podría provocar “gran presión internacional”. Allí, de todos modos, los aviones tienen suministro de Ancap, no solo Petrobras.

Desde la empresa no confirmaron a El País qué decisión tomarán con los trabajadores, aunque una fuente de Petrobras Uruguay dijo que hay “sorpresa y profundo malestar” por el anuncio de una medida que “afectará la operación de Petrobras en el país”, provocando “perjuicios millonarios a la firma, sus operadores, los fleteros, los trabajadores de las estaciones “y toda la cadena vinculada al negocio”.

Es “una nueva amenaza” contra la actividad de Petrobras en Uruguay y “una provocación más para una empresa que invirtió y sigue invirtiendo en el país”, afirma Petrobras.

En el Pit-Cnt, en tanto, entienden que hoy la pelota está en la cancha del Poder Ejecutivo, que debe acordar con Petrobras que deje sin efecto las medidas con los trabajadores.

Las gestiones del gobierno con Petrobras

Una delegación del sindicato del gas se reunió ayer con una comisión del Frente Amplio (FA) encabezada por Javier Miranda. Los trabajadores plantearon que, teniendo en cuenta que la retirada de Petrobras en Uruguay llevará unos meses, queden sin efecto los seguros de paro y se retire el anuncio de despidos.

Los delegados del Frente Amplio recogieron el planteo y quedaron en hacer las gestiones ante el Poder Ejecutivo para buscar una salida, dijo a El País el sindicalista Alejandro Acosta. En esa línea, el presidente del FA, Javier Miranda, confirmó que “se ayudará para acercar una mesa de diálogo” y transitar “un proceso preocupante por la defensa de las fuentes de trabajo y por el retiro de Petrobras de la plaza uruguaya”, motivada por “las políticas neoliberales en Brasil, que implican el achicamiento de las empresas del Estado”.

Miranda mencionó el proceso de desinversión de Petrobras en toda al región, lo que afecta a Uruguay. En ese sentido, Petrobras confirmó ayer que pondrá a la venta su participación del 34 % en la compañía argentina de gas Mega, en el marco de ese plan de desinversiones.

Petrobras concretará la venta integral de su participación del 34% en Mega, que aún tiene como socios a Repsol YPF y Dow Chemical. "Esta operación está alineada a la optimización del portafolio y a la mejora de la asignación del capital de la compañía, buscando la generación de valor para nuestros accionistas", destacó Petrobras.