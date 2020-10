Funcionarios del Mides reclaman que no se les paga el sueldo desde hace meses

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El sindicato del Ministerio de Desarrollo Social se manifestó este mediodía en la puerta del edificio central de la cartera sobre 18 de Julio en reclamo del pago de salarios que no cobran desde hace cuatro meses.

"El sector publico cobra el 1° de cada mes y a partir de hoy van a haber algunas personas personas que no cobran hace cuatro meses y 200 personas que no cobran este mes. Es un conflicto aunque no lo tenemos declarado porque tenemos dialogo. Nosotros venimos a trabajar y necesitamos cobrar para seguir viviendo. Son atrasos administrativos. El primer mes lo veíamos y hoy son cuatro meses. Nos parece inaceptable. Esto es gente que no está haciendo su trabajo", dijo a El País Lucía Labuonora, secretaria general del sindicato del Mides.

La movilización del MIDES se dio en el mismo momento en que el ministro Pablo Bartol junto al presidente Luis Lacalle Pou inauguraban viviendas para personas en situación de calle.

El subsecretario Armando Castaingdebat salió a la calle a conversar con los manifestantes y expresó a El País que "tienen razón". "Tiene razón hay algunos que hace tres meses que no cobran, también es cierto que van a cobrar retroactivo, pero que el día a día no cobran. Este es un proceso que a fin de año esperamos tener definido para ver cuales son los contratos que se van a renovar y cuales no", expresó.



Según explicó Castaingdebat el MIDES mantiene una negociación con el sindicato ya que a partir del 1° de marzo que asumió resolvió que 500 de los 2.000 funcionarios que tienen y que mantienen contratos denominados "2+2" van a "recorrer un camino de evaluación".



"Son todos técnicos y están afectados a programas y si hacíamos la orden que venía de OPP corríamos el riesgo de afectar al programa. Nos fijamos un plazo de renovar hasta fin de año lso BID como los 2+2 que se fueran cayendo. Los tiempos internos de tramite burocrático.