Presidente del Pit sobre teletrabajo: "Hoy hay que ir a trabajar y tomar todas las garantías"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El presidente del Pit Cnt, Fernando Pereira, mantuvo una reunión con el ministro de Salud, Daniel Salinas, y los gremios de la salud en el marco de nuevas medidas para evitar avance del coronavirus en el país.Tras el encuentro y en conferencia de prensa Pereira hizo referencia a la medida de teletrabajo que se impulsa desde varios sectores y expresó: "Hoy hay que ir a trabajar".

"Por ahora no hay que dar indicaciones de pánico, el Uruguay no puede estar en estado de pánico", indicó, y agregó: "Yo entiendo y comprendo la gente que está con sentimientos encontrados de si ir a trabajar o no. Hoy hay que ir a trabajar y tomar todas las garantías: lavarnos las manos, no compartir el mate, estar a una distancia prudente, cambiar nuestras lógicas al toser, por ejemplo", indicó.

Pereira además habló sobre la iniciativa que se difunde en las redes sociales bajo la consigna #QuedateEnCasa y expresó: "Quedáte en casa es posible para un sector importante de la sociedad, pero para los que viven del trabajo si no están certificados o si no los envían al seguro el 'quedáte en casa' supone no tener con qué mantenerse al mes siguiente".



"Lo que hay que tratar es que ese trabajador vaya a su lugar de trabajo y lo haga en las mejores condiciones de salud que le permitan no contagiarse", indicó el presidente de la central sindical.



"En la situación que está hoy el país están las condiciones para no trabajar. ¿Esto quiere decir que no va a haber contagio? No, por eso hay que tomar medidas de precaución", agregó.



Pereira hizo referencia por otra parte a los lugares donde se dan grandes concentraciones de personas, como por ejemplo los centros comerciales.



En ese sentido, explicó, habría que hacer un cambio en la lógica del comercio y, por ejemplo, generar más compras por internet.