Fenapes paró ante el suicidio de una estudiante; para Robert Silva la medida es “lamentable” y pide “seriedad”

La Federación Nacional de Profesores de Secundaria (Fenapes) decidió un paro de 24 horas este lunes en el liceo de Rincón de la Bolsa, en Ciudad del Plata, San José, luego del suicidio de una estudiante. El sindicato reclama por un equipo multidisciplinario, pero la medida que tomaron motivó el repudio del presidente del Consejo Directivo Central (Codicen), Robert Silva.

En el anuncio de la decisión, el sindicato reiteró el pedido “histórico” de que los centros educativos cuenten con equipos multidisciplinarios que atiendan situaciones como esta.

“Debemos retomar la premisa con seriedad diciendo que nuestros estudiantes son el centro, no solo de nuestra tarea docente, sino de nuestros interés por tener las mayores y mejores garantías para la vida digna y feliz. Necesitamos una real preocupación de las autoridades, necesitamos y pedimos una vez que se materialice el pedido que hace tanto tiempo se solicita para la zona”, señala el comunicado.

Compartimos comunicado de las y los docentes de la comunidad. pic.twitter.com/XpDqjv6U13 — ⭕️Fenapes (@FenapesUruguay) May 15, 2023

La decisión de Fenapes motivó el repudio de Silva, que en rueda de prensa este lunes tildó el paro de “lamentable”. “Es lamentable que para atender una situación desgraciada como esa se perjudique a cientos a través de un paro”, comentó el jerarca.

Silva aseguró que los “problemas” de la educación “no se solucionan con paros y muchísimo menos con ocupaciones”. “Hemos tenido un acuerdo con el INJU, un Plan Nacional de Salud Mental, hemos hecho un llamado de 600 psicólogos en Secundaria y 20 para UTU. Ese es el camino en el que estamos, pero pido responsabilidad y seriedad al tratar temas tan importantes como este”, expresó.

Sobre el pedido de los equipos, el jerarca comentó que existe el Departamento Integral del Estudiante, “que acompaña a las comunidades”. “No es serio decir que no se hace, porque hay un conjunto de profesionales que trabaja muy bien con estos temas en Secundaria”, sentenció.

La reacción de Silva fue cuestionada por Emiliano Mandacen, dirigente de Fenapes. En Twitter, Mandacen dijo que el propio presidente del Codicen afirmó en una reunión tripartita que los llamados a psicólogos “quedan diezmados por los bajos salarios ofrecidos”. “Propuestas hay, se debe escuchar, no ser tan soberbio. Irresponsable es no entender que con solo un equipo no se puede abarcar todas las situaciones que estamos enfrentando. Las 'respuestas' son notoriamente escasas. No es serio desconocer la realidad”, escribió.