Fancap realiza paro nacional: Stipanicic "incumplió con su palabra", dijeron

Desde las 10:00 de este lunes los trabajadores sindicalizados de Ancap realizan un paro de 24 horas en todas las plantas del país en reclamo por despidos realizados por la empresa.

"La medida de lucha se enmarca en que nosotros tenemos un proceso de negociación abierto por el cese de (dos trabajadores) buque Malva H", indicó Laura Martínez, vicepresidenta de la Federación de Funcionarios de Ancap (Fancap), en diálogo con "Punto de Encuentro" (radio Universal).



Martínez aseguró que el presidente del ente, Alejandro Sipanicic, se "comprometió a que no haya pérdida de puestos de trabajo", algo que, según entiende, "se está incumpliendo". Por tanto, el paro es "porque incumplió con su palabra", aseguró la vicepresidenta de Fancap.



Con respecto a un posible desabastecimiento de combustible a raíz de la medida, la dirigente aseguró: "Si hubiera una afectación hubiera sido el viernes, pero en esta jornada no. No es el fin de la clase trabajadora perjudicar", dijo.

"Nosotros tenemos mucha sensibilidad con la sociedad y no estamos tomando medidas que afecten el abastecimiento, porque el país está saliendo de una crisis y la movilidad y el acceso a todos los servicios tienen que estar", aseguró.



Ahora se esperará a que haya una respuesta positiva por parte de la administración, que puede ser por ejemplo tener una reunión y un diálogo abierto. "Esperamos y tenemos expectativas de que la administración se expida y nos reciba hoy", expresó.