El Dorado impulsa retiros de personal

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El dirigente del sindicato del comercio (Fuecys), Carlos Baiz, dijo a El País que los datos del gremio indican que podrían acogerse a los retiros unas 200 personas.

El Dorado tiene unos 2.000 trabajadores y 52 locales. Según Baiz, la empresa quiere rejuvenecer su plantilla pero sigue teniendo planes de expansión y abrirá cuatro locales más, dos de ellos en el departamento de Maldonado.



En la próxima semana habrá una reunión entre el sindicato y la empresa en la que esta dará más información.



El Dorado es propiedad de Luis Polakof, un empresario vinculado a la izquierda que estuvo exiliado y preso durante la dictadura y fue director de Desarrollo Económico en la intendencia de Montevideo, durante la pasada administración municipal. Su familia está relacionada con el supermercadismo hace décadas y él ha estado vinculado al Movimiento de Participación Popular.



La empresa tiene locales en Maldonado, Canelones, Cerro Largo, Lavalleja, Rocha, San José, Tacuarembó y Treinta y Tres.



En los supermercados uruguayos trabajan alrededor de 30.000 personas. Hay unas 40 empresas, algunas familiares. En los últimos cinco años se perdieron unos 5.000 empleos en el supermercadismo, fundamentalmente a través de la no provisión de vacantes.



La gremial empresarial del sector dice que no ha habido despidos masivos. Las cadenas que más personal emplean son Ta-Ta, Disco y Devoto. El último convenio laboral en el sector fue particularmente trabajoso. En las últimas semanas no ha habido conflictos.