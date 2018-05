Se demora el inicio de la zafra de caña de azúcar de ALUR

Las abundantes lluvias primero y ahora un conflicto sindical complican el comienzo del corte de caña, y posterior procesamiento de los derivados de la zafra. El origen del conflicto está en el reclamo del sindicato de que Alur contrate a la misma cantidad de personas que el año pasado. Además, tampoco los productores lograron un acuerdo con Alur por los precios del producto, y se informó que la planta espera por la primera carga el 7 de mayo.

Los trabajadores del sindicato UTAA se instalaron desde el viernes en un campamento frente a las instalaciones, y pretenden que una reunión tripartita determine que sean 1.411 los puestos de trabajo contratados, no los 1.280 que ofrece Alur. También demandan que los productores acepten el precio de la caña.

Julio Viera, vocero de UTAA, dijo a El País que la empresa les "recortó" la planilla y no cuenta "a los jóvenes de 18 años que se iban a incorporar a esta experiencia laboral, esto demuestra que no hay trabajo para la juventud en Bella Unión", sostuvo. Advirtió que este tema "no es negociable". Asimismo, agregó que no se descartan otras medidas de lucha para impedir el inicio de la zafra. Si bien reconoció que UTAA no cuenta con apoyo del gobierno, sí tiene el respaldo "de los sindicatos y de los trabajadores".

Viera precisó que la asamblea de los sindicalizados resolverá los pasos a seguir si la empresa no accede a mantener el número de 1.411 puestos. " Insistimos en que estamos abiertos al diálogo y no queremos llegar a los extremos", enfatizó el sindicalista respecto a la movilización que realizan.

En un año normal, la zafra cañera ya hubiese empezado, pero todo indica que en 2018 la misma se postergaría unos días más. "La empresa nos fijó una reunión recién para la semana que viene y todavía no acordaron cuánto le van a pagar a los productores, mientras tanto seguimos sin trabajo", agregó.

Los trabajadores estiman que en el mejor de los casos estarán ocupados unos 120 días para cosechar unas 6.000 hectáreas de caña de Azúcar. "Preferimos que nuestra changa sea más corta pero que ingresen todos en la planilla", aseguró Viera.

Otro de los sindicalistas, Julio Suárez señaló que esta situación ya no es "zafra" y que todavía deja afuera a 131 obreros sin trabajo. "Este es un tema social porque de la caña de azúcar en Bella Unión viven desde el quiosquero hasta los freeshops. Por eso es nuestra pelea. Porque siempre va a reventar para nuestro lado", dijo.