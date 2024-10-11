Conflicto de Copsa: empresa no aceptó oferta del gobierno y trabajadores denuncian situación "inconcebible"

Redacción El País

El Ministerio de Transporte; el Ministerio de Economía y el Ministerio de Trabajo convocaron una reunión para este viernes con la Asociación de Trabajadores de Copsa (ATC) y las empresas de transporte a fin de ofrecer una propuesta que destrabara el conflicto entre Copsa y sus trabajadores por salarios adeudados. Sin embargo, la empresa no aceptó la oferta y la negociación entró en cuarto intermedio hasta el próximo lunes.

La propuesta presentada por el gobierno era la de aumentar el subsidio de los boletos estudiantiles de un 80% al 100% a fin de general un colchón de recursos para las empresas del transporte y, en el caso de Copsa, para ponerse al día con todos los salarios.

"Vemos con buenos ojos el esfuerzo que hace el gobierno, pero parece insólito que empresas pongan condicionamientos cuando lo único que hacen es recibir más dinero", lamentó en diálogo con Telemundo (Canal 12) Miguel Marrero, dirigente de la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte (Unott).

Marrero recordó que en marzo la empresa recibió un subsidio del gobierno para ponerse al día "con más de US$ 3 millones" de salarios adeudados, "y a las pocas horas se volvieron a endeudar. Es una situación inconcebible".

En tanto, Andrés Martínez, dirigente del sindicato de Copsa, confirmó que "este jueves 10 de octubre la empresa terminó de pagar el salario que venía arrastrándose y depositó un tercio del salario de este mes. A parte sigue debiendo el 25% de salarios vacacionales".

Los trabajadores trabajan en una "batería de medidas" a tomar en caso de que las negociaciones vuelvan a fracasar la próxima semana.

Ómnibus de Copsa. Foto: Ignacio Sánchez.

Copsa “es la única empresa que no paga a sus trabajadores”

A fines de setiembre, el director de Transporte, Pablo Labandera, apuntó que los problemas económicos que acarrea Copsa no pueden solucionarse exclusivamente con subsidios.

"O transferís más subsidios, o incrementás las tarifas o reducís servicios, no hay otra forma. Yo tengo arriba de la mesa, me llegó la última semana, la solicitud de la propia Copsa de incrementar servicios en lo que es el sistema suburbano. Son solicitudes contradictorias", dijo el jerarca en diálogo con Telenoche (Canal 4).

Para Labandera, Copsa debería "mejorar la calidad en la prestación del servicio para poder atraer a los usuarios", ya que "hay una serie de reclamos importantes".

Finalmente, el director de Transporte señaló directamente a la gestión: "A diferencia de lo que sucede con el resto de las empresas de su sector, más allá de la problemática que pueda estar generalizada, es la única empresa que no les paga a los trabajadores. La gestión no debe ser 100% acertada".