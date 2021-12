AEBU promueve una marcha sindical hacia Punta del Este

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El sindicato de bancarios (AEBU) promoverá una marcha sindical a Punta del Este durante la temporada de verano. El planteo será realizado ante la Mesa Coordinadora de Entes, donde se buscará el apoyo de otros gremios.

Los trabajadores de bancos estatales, que hoy realizan un paro sin atención al público en Montevideo, las sucursales del Parque Roosvelt, La Paz y Las Piedras, definen además en el día de hoy si realizan un conjunto de paros por departamentos que podrían afectar el 4 de enero a Maldonado y Rocha.



Y dentro del cronograma de medidas en reclamo por la falta de avances en la negociación colectiva, se analiza la afectación de guardias para recargar los cajeros del este del país en los primeros dos fines de semana en enero.



“Tenemos los compañeros del puerto que están movilizándose, los de Ancap y los de Antel también, entonces la idea es hacer algo en conjunto como una ida a Punta del Este”, afirmó a El País el referente del Consejo del Sector Financiero Oficial de AEBU, Gonzalo Pérez. “El planteo central sería la defensa de las empresas públicas y después cada sindicato le agregaría lo que más lo esté afectando”, afirmó.

El dirigente cuestionó “la pasividad” de los directorios de los bancos públicos en la negociación que mantienen con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) por su convenio colectivo. “Tal como venimos, vamos a tener una etapa de conflictividad cada vez más importante y ascendente”, dijo. También apuntó que las medidas a votarse hoy tienen el apoyo de todas las corrientes de su sindicato.



El presidente de la Federación Ancap (Fancap), Gerardo Rodríguez, dijo a El País que su sindicato ya recibió la propuesta extraoficialmente y que será analizada. Consultado, afirmó que en principio está a favor de sumarse.



En la marcha del Pit-Cnt hacia Punta del Este en 2002 el intendente de Maldonado era el mismo: Enrique Antía. Al ser consultado por El País, el jefe comunal no disimuló su sorpresa ante el planteo de AEBU.

“En aquel momento (verano de 2002) la marcha no llegó a Punta del Este. Esto fue así porque se resolvió que pudiera llegar solo hasta cierto lugar de Maldonado, para que no perjudicara la temporada. Era un momento de reactivación en el departamento y eso fue lo que se acordó”, recordó Antía.



Sobre la actual intención del gremio de bancarios de volver a marchar al Este, en tanto, dijo que le parece “un grave error del sindicato”. “Pero si quieren hacerlo, que lo hagan y después van a restar votos con eso”, agregó.



Al ser consultado sobre si el gobierno departamental podría volver a evitar el ingreso de la marcha al balneario, afirmó: “Vamos a analizarlo. Yo creo que hay que analizarlo, yo no puedo alambrar Punta del Este, pero voy a estar en contra (de la marcha)”.

Conflictos. Los reclamos de los bancarios se suman a distintos conflictos sindicales que persisten abiertos en la última semana del año. Hoy habrá un paro en la salud privada convocado por la Federación Uruguaya de la Salud ante el cierre de Casa de Galicia.



Por su parte, el Sindicato Único de las Telecomunicaciones (Sutel) tiene previsto realizar una movilización cuando el Poder Ejecutivo disponga la puesta en marcha de la portabilidad numérica. “Esto puede ser ahora, en diciembre, o después, en enero. Cuando lo sepamos vamos a estar haciendo una movilización”, dijo a El País el dirigente sindical Gabriel Molina.



En cuanto al conflicto en Ancap, el presidente del sindicato dijo que el directorio y el gremio buscan definir la modalidad de las guardias gremiales mientras está caído el convenio colectivo. “El 8 de marzo hay un paro del Pit-Cnt ya resuelto. Esperemos no llegar a esa fecha sin acuerdo, pero si llegáramos no nos puede agarrar sin haber avanzado en eso”, dijo Rodríguez.



En tanto, los funcionarios de UTU reclamaron ayer por las condiciones de la elección de horas de 600 adscriptos interinos “en condiciones inadecuadas” y “prácticamente sin ningún protocolo en momentos que el COVID-19 viene aumentando”, afirmó el sindicalista Daniel Devitta. La elección de horas de docencia directa será entre finales de enero y principios de febrero.