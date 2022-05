Sin acuerdo: sindicato del gas se reunirá con Pit-Cnt tras encuentro con empresa y MTSS

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Trabajadores del sindicato del gas, la empresa Riogas y autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se reunieron este lunes en el marco del conflicto que comenzó días atrás. “La empresa no está dispuesta a retirar las sanciones y sigue adelante con la reestructura”, informó a El País Andrés Guichón, vocero del sindicato Único de Trabajadores del Supergás (SUTS), luego del encuentro.

La Asociación de Trabajadores de Riogas se encuentra en conflicto desde la semana pasada por el despido de un empleado de una empresa tercerizada. Al comenzar la semana el conflicto se agudizó, ya que la empresa sancionó a 12 personas mientras tomaban medidas sindicales.



Según Guichón, "la empresa solo planteó evaluar una rebaja de las sanciones, pero no quitarlas". Esto podría agravar el conflicto, indicó, aunque aclaró que no hay nada definido aún.



Horas antes, el trabajador dijo que buscan "no generalizar el conflicto porque estamos en una época del año en la que el supergás es primordial".



Tras la reunión en el Ministerio de Trabajo, el sindicato del gas se reunirá este martes a las 10:00 con el Pit-Cnt para resolver “cómo seguir”.



Por su parte, Diego Guerrero, gerente general de Riogas había manifestado más temprano que “los sindicatos del supergás y Fuecys, que realizan ocupaciones y piquetes ilegales, no saben ya qué más inventar para prolongar este conflicto y generar un daño a la población y a clientes esenciales, a quienes continúan negándose a abastecer”.



“Iniciaron este conflicto para defender a un trabajador violento de una empresa fletera, que nada tiene que ver con Riogas, pero ahora colocan una cortina de humo, para que la población se olvide que defendieron al agresor y no a la víctima”, añadió.



Los trabajadores “ahora siguen inventando pretextos para sostener el conflicto: dicen que ciertas sanciones disciplinarias por hechos graves fueron aplicadas por cuestiones sindicales, aunque saben que eso no es verdad; incluso para ‘darle color’ al asunto, las llaman a veces ‘despidos’ en vez de ‘sanciones’, sin explicar por qué; protestan además por nuevos turnos, a los que decidieron llamar ‘reestructura’; entre otras declaraciones insólitas”.



El domingo el sindicato bloqueó el acceso a la planta de La Tablada de Ancap, impidiendo el ingreso de los camiones que cargan el producto a granel para los grandes consumidores. Esta medida se levantó ante la convocatoria del Ministerio de Trabajo.



Antes, los trabajadores de Riogas habían bloqueado el polo logístico y la planta de envasado —no dejando ingresar camiones de garrafas y tubos ni de granel— lo que fue liberado posteriormente por la Policía.