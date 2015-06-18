Sigue prófugo uno de los líderes

Dos hermanos con "antecedentes penales gravísimos" lideraban la banda de secuestradores que mantuvo cautiva a la médica Milvana Salomone (48) durante 31 días.

Los delincuentes lograron armar "una infraestructura preparada" para realizar otros secuestros, dijo ayer a El País la fiscal del caso, María Camiño.

Uno de los hermanos se encuentra prófugo junto con un cómplice con un prontuario menor, mientras que el otro fue detenido por la Policía.

"La investigación continúa abierta. Hay una persona que está requerida. El prófugo era de una de las personas importantes" de la gavilla de secuestradores, agregó Camiño en rueda de prensa.

A medianoche de ayer, la Jueza Letrada de Primera Instancia en lo Penal de 10º Turno, Dolores Sánchez, resolvió el procesamiento con prisión de cinco personas por su vinculación con el secuestro de la ginecóloga de 48 años ocurrido el 17 de mayo, cuando la profesional llegaba desde Florida a su domicilio en Parque Batlle (Montevideo).

Sánchez imputó a G.L. —uno de los líderes— por un delito de secuestro en concurrencia fuera de la reiteración real con un delito de incendio. En su prontuario cuenta con un homicidio efectuado en Italia. También tiene antecedentes penales por drogas y rapiña, según informaron a El País fuentes del caso.

O.S.F. resultó procesado por un delito de secuestro en calidad de coautor.

A.E.R.A. fue procesado como coautor de un delito de secuestro en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de incendio en calidad de autor.

A.M.L. fue procesado como presunto autor de un delito de encubrimiento y M.C.F.C. como presunto autor de un delito de receptación.

El secuestro está previsto en el artículo 46 del Código Penal. En un principio, la pena mínima es de seis años de penitenciaría y una máxima de 12.

A las 22.30 horas de ayer, la fiscal Camiño pidió el procesamiento con prisión de cinco de las 12 personas detenidas por el secuestro de Milvana.

La fiscal endureció la pena para dos sujetos al agregarle el delito de incendio de la camioneta Kia Sportage de Salomone.

Los siete detenidos restantes quedaron en libertad.

La representante del Ministerio Público advirtió que la importancia y las consecuencias de este ilícito determinaron que esta investigación fuera "especialmente seria" y evitar una secuencia de este tipo de delitos en Uruguay requería "un esfuerzo especial" por parte de todos los investigadores.

La fiscal no deseó expedirse sobre la motivación que llevó a los secuestradores a elegir a Milvana Salomone.

Allegados a Milvana sostienen que personas con antecedentes que trabajan en el ambiente del turf observaron el gran movimiento que tiene el haras de los Salomone e intuyeron que podrían obtener un rédito económico con el secuestro.

Camiño no deseó informar sobre el motivo que llevó a los secuestradores a optar por Milvana. "Son detalles que hacen a lo que todavía estamos investigando. No queremos alertar ni frustrar todo este trabajo que va a continuar", dijo Camiño.

SABER MÁS Tendrán las más duras medidas de reclusión. Por orden del Ministro del Interior, Eduardo Bonomi, se creará en el Penal de Libertad un sector especial para secuestradores, con las condiciones de reclusión más duras del sistema penitenciario. El director de Policía, Julio Guarteche, explicó ayer en Código País de Canal 12 que los presos por este delito usarán uniforme y serán alojados en celdas individuales. No tendrán acceso a radio ni televisión, solo habrá libros en sus celdas. La ropa de cama se cambiará una vez por semana. En una reunión mantenida ayer en el Ministerio del Interior, Guarteche dijo que quería penas duras y que esos sujetos no se junten y transfieran sus experiencias a otros presos.

La Policía trasladó a los detenidos hasta el juzgado bajo una fuerte custodia. Foto: M. Bonjour

Tiene antecedentes por homicidio, drogas y rapiñasEDUARDO BARRENECHE