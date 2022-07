¿Qué servicios se verán afectados por el paro general del Pit-Cnt de este jueves?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Pit-Cnt resolvió convocar a un paro general parcial con concentración y movilización de 09:00 a 13:00 para este jueves 7 de julio, "en el marco de la defensa del trabajo de calidad, del salario y la seguridad social", según indican en su página web. Sepa qué servicios funcionarán con normalidad y cuáles suspenderán las tareas por la medida tomada por la central sindical.

El 7 de julio está previsto que se realice una concentración en la Plaza Independencia y luego una marcha circulará por 18 de julio, para tomar Paraguay, hasta la sede del Ministerio de Economía. Luego seguirán por la avenida del Libertador a las inmediaciones del Palacio Legislativo, donde se instalará un estrado para los discursos de los dirigentes.

Transporte

La Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte (Unott) resolvió no detener los servicios durante el 7 de julio, informó este lunes a El País Julio Spinetti, integrante del sindicato. No obstante, aclaró que sí adhieren a la medida y que solo 20 coches (10 de UCOT y 10 de Coetc) se dispondrán para el traslado de trabajadores a la concentración en las inmediaciones del Palacio Legislativo.



El servicio, destacó Spinetti, tanto para los servicios urbanos, suburbanos e interdepartamentales será "normal".



Salud

El Sindicato Médico del Uruguay (SMU) resolvió no adherirse al paro, según supo El País. En la misma línea, fuentes de la Federación Médica del Interior (FEMI) adelantaron a El País que, en línea con lo que ha venido definiendo el Ejecutivo, no está previsto parar el 7 de julio. La gremial definirá oficialmente este lunes por la noche si adhiere o no a la plataforma sindical.



En cambio, el Sindicato Anestésico Quirúrgico (SAQ) definirá mañana, martes, que postura tomar, indicaron fuentes.



Por su parte, la Federación Uruguaya de la Salud (FUS), que nuclea a los funcionarios no médicos de la salud, resolvió adherirse y concentrar junto al Pit-Cnt el próximo jueves a las 10:00 en Torre Ejecutiva, para luego continuar la marcha con los otros sindicatos.



Funcionarios del Estado

La Confederación de Obreros y Funcionarios del Estado (COFE) se une al paro y detendrá el jueves "prácticamente todos los servicios públicos" de 09:00 a 13:00, informó a El País el secretario general de COFE, José Lorenzo López.

Comercio y servicios

Desde la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios (Fuecys) también resolvieron parar y concentrarse. La convocatoria que hicieron en redes sociales es para el jueves a las 09:30 en 18 de julio y Río Negro. A diferencia de los otros servicios, desde Fuecys resolvieron activar un paro desde las 09:00 hasta el "cierre de la jornada".