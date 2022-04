Semana Santa: ¿cuáles son los requisitos para viajar a Brasil, Argentina, Chile y Paraguay?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En 10 días comienza la Semana Santa o Semana de Turismo 2022. Con la situación sanitaria diferente a partir de la vacunación masiva en la región, muchos uruguayos piensan en hacer turismo en los países limítrofes. Pero, ¿cuáles son los requisitos para ingresar a Argentina, Brasil, Chile y Paraguay?

Argentina

El sitio oficial de Migraciones argentino detalla que desde el 29 de enero los extranjeros que hayan permanecido los últimos 14 días antes del ingreso en países limítrofes, "deberán presentar esquema de vacunación completo y seguro médico covid-19".



"Quienes no presenten esquema de vacunación completo 14 días antes del ingreso deberán presentar seguro médico covid-19, PCR dentro de las 72 hs o test de antígeno dentro de las 48 hs previas al inicio del viaje, hacer aislamiento por 7 días desde la toma de muestra de la prueba diagnóstica, y constancia o certificación consular de la excepción de vacunación", agrega el portal.



Por otro lado, las personas extranjeras no residentes provenientes de países no limítrofes, deberán presentar esquema de vacunación completo, PCR dentro de las 72 horas o test de antígeno dentro de las 48 horas previas al inicio del viaje y seguro médico covid-19. Quienes no presenten esquema de vacunación completo 14 días antes del ingreso deberán presentar seguro médico covid-19, PCR dentro de las 72 horas o test de antígeno dentro de las 48 horas previas al inicio del viaje, hacer aislamiento por 7 días desde la toma de muestra de la prueba diagnóstica, y constancia o certificación consular de la excepción de vacunación.



A su vez, quienes se hayan contagiado en los últimos 90 días previos al ingreso, "deberán presentar PCR o test de antígenos positivo y el alta médica, habiendo transcurrido al menos 10 días desde la fecha de inicio de síntomas o de la prueba diagnóstica". Asimismo, las personas positivas por contacto estrecho "deberán presentar el alta médica, habiendo transcurrido al menos 10 días desde la fecha de inicio de síntomas".



¿Qué pasa con los menores de 18 años? "No deben realizar cuarentena", estableció Argentina. Además, "quienes cuenten con esquema de vacunación completo no deberán presentar test de diagnóstico", pero sí los menores entre 6 y 18 años sin esquema completo. En tanto, los menores de 6 años "no deben presentar test de diagnóstico".

Residentes en Argentina Los residentes - además de argentinos - que presenten el esquema de vacunación completo "14 días antes del ingreso, no deberán presentar test de diagnóstico y serán exceptuados de realizar el aislamiento". Ahora bien, quienes no cuenten con esquema de vacunación completo "deberán presentar PCR dentro de las 72 hs o test de antígeno dentro de las 48 hs previas al inicio del viaje y hacer aislamiento por 7 días desde la toma de muestra del test diagnóstico".

Para todos los casos, se deberá completar dentro de las 48 horas previas al viaje una declaración jurada electrónica de Migraciones, disponible en el siguiente link, - mayores de 70 años están exceptuados de la obligatoriedad de completar la declaración en forma electrónica.



Será exigida para el ingreso al país bajo cualquier modalidad de transporte. "Durante los primeros 14 días de estadía, quienes ingresen al país deberán portar dicha documentación que podrá ser solicitada por las autoridades competentes", puntualiza Migraciones argentina.

Brasil

Para ingresar a Brasil, de acuerdo a la última normativa, si se llega a territorio brasileño por vía aérea se debe presentar "a la aerolínea responsable del vuelo, antes de embarcar" un test PCR o antígeno.



Si realiza el primer tipo de test, debe ser hecho "a más tardar 72 horas antes del momento del embarque", mientras que el antígeno "dentro de las 24 horas" anteriores al embarque. En ambos casos, el test no es requerido si son menores de 2 años, mientras que los menores de entre 2 años y 12 años deberán presentar un test si viajan solos. Los niños de esa franja etaria no deberán realizarse un test si los adultos a cargo dieron resultado negativo.



Además, deberá completar la Declaración de Salud del Viajero (DSV) tanto impreso como digitalmente, "aceptando las medidas sanitarias que deben cumplirse durante el período en el país", la cual debe completarse "dentro de las 24 horas anteriores al momento del embarque". También se debe presentar una "prueba, impresa o electrónica, de vacunación". Desde mediados de febrero Brasil comenzó a exigir a los niños mayores de 5 años que ingresen al país, la pauta de vacunación completa contra el coronavirus. Esto es dos dosis y 14 días posteriores a la última aplicación.



Entre las excepciones para presentar la prueba de vacunación se contempla una "condición de salud que contraindique la vacunación, siempre que esté certificado por un informe médico", entre otras.



Para el caso de ingresar vía terrestre, se deberá presentar ante la autoridad migratoria o sanitaria la "prueba, impresa o electrónica, de vacunación" cuya aplicación "de la última dosis, o dosis única, se ha producido al menos catorce días antes de la fecha de ingreso al país".



Estarán exentos de presentar esto los residentes fronterizos en ciudades gemelas (Por ejemplo: Rivera - Santana Do Livramento), "siempre que presenten documento de residente fronterizo" u otro que acredite tal condición.

Chile

Desde el 8 de marzo, los extranjeros podrán ingresar a Chile bajo determinadas condiciones, tal como establece el portal web del Ministerio de Turismo de ese país. Se debe contar con un PCR negativo "tomado 72 horas antes de embarcar" - en vuelos con escala, se considera desde el último embarque -. Si se ingresa a territorio chileno vía terrrestre, el test "no podrá tener una antigüedad mayor a 72 horas desde la toma de muestra hasta la entrada a Chile". El PCR será exigible "desde los 2 años".



Además, se debe completar de forma electrónica el formulario “Declaración Jurada Para Viajeros” hasta "48 horas antes del embarque", cuando se entregará información del contacto, antecedentes de salud y de viaje. Este formulario "entregará un código QR como medio de verificación", que se puede obtener a través del siguiente link.



Otro punto a tener en cuenta es que se debe contar con un seguro médico con cobertura "mínima" de US$ 30.000 que contemple la cobertura de cualquier gasto originado por el covid-19.



También se debe contar con "dos dosis", que será demostrado con un esquema de vacunación el cual tendrá que ser homologado previo al ingreso a Chile en mevacuno.gob.cl para viajeros "desde los 6 años de edad". Un punto a tener en cuenta es que el plazo de homologación de vacunas "será informado al viajero en el momento de hacer la solicitud, trámite que puede demorar hasta 30 días corridos".



Quienes estén exceptuados de contar con vacunación deberán hacerse un test PCR y hacer una cuarentena obligatoria de 7 días, "aunque el resultado del PCR sea negativo".



Otro elemento a tener en cuenta es que en puntos de entrada chilenos se harán test PCR y antígenos de forma "aleatoria". Quienes sean testeados con la segunda modalidad "deberán esperar el resultado en el punto de ingreso".

Paraguay

Desde el 3 de febrero, Paraguay permite el ingreso al país bajo determinadas condiciones, según establece Migraciones local. Por un lado, se debe contar con una ficha de Declaración de Salud del Viajero, "desde los 12 años de edad", que tendrá que ser "completada de forma electrónica a través de la web del Ministerio de Salud dentro de las 24 horas previas al ingreso al país".



También se debe presentar un certificado de vacunación contra el covid-19 "desde los 18 años de edad". Se considerará vacunados a quienes tengan los viajeros que "hayan cumplido 2 semanas después de recibir la segunda dosis en un esquema vacunal de 2 dosis y quienes hayan recibido una dosis en un esquema vacunal de dosis única".



En caso de no estar vacunados, tendrán que guardar aislamiento preventivo por 10 días, realizarse un test RT-PCR al quinto día de aislamiento.



Otro elemento que exige Paraguay es un test de detección del virus. Por un lado, antes de ingresar se les exige a los mayores de 12 años presentar un test PCR en un tiempo menor a 48 horas previas al embarque, y de 24 horas para quienes presenten un test antígeno.



Quienes ya tuvieron la enfermedad "desde los 14 y hasta los 90 días previos al ingreso al país, deberán acreditar dicha situación mediante resultados laboratoriales".



Los viajeros que no provengan del Mercosur se deberán realizar otro test "en el día 5 a contabilizar desde el día de toma de muestra de la prueba presentada al ingreso al país (día 1 se cumple a las 24 horas de la toma de esa muestra)".