Las recomendaciones del Sinae para evitar riesgos ante alertas por tormentas fuertes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una alerta por tormentas fuertes y lluvias intensas. Frente a ese aviso, el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) recordó "algunas recomendaciones para prevenir situaciones de riesgo asociadas a estos fenómenos meteorológicos".

Uno de los consejos que dio el Sinae es mantenerse informado sobre pronósticos, estado del tiempo y advertencias de las autoridades. Además, indicó "tomar especiales precauciones con las personas más vulnerables" y no dejarlas solas. Como ejemplos brindó a los niños, los adultos mayores, las personas en situación de discapacidad o enfermas.



También recomendó "mantener a los animales domésticos en lugares protegidos". Otro punto a tomar en cuenta es "retirar del entorno (jardines, balcones, etcétera) objetos que puedan ser impulsados por el viento y transformarse en proyectiles".

Para dentro de la vivienda, sugirió "cerrar y asegurar puertas y ventanas exteriores", y "evitar permanecer cerca de ellas". También señaló, "si es necesario, refugiarse en la habitación más protegida de la vivienda".



Por último, aconsejó "evitar la circulación innecesaria de personas y vehículos".



¿Qué pasa si hay una emergencia?

"Una emergencia es una irrupción sorpresiva y violenta en la vida de las personas. Es normal que nos provoque miedo, enojo e inseguridad. Esas reacciones dependerán de nuestras experiencias previas y de nuestro temperamento. Pero más allá de las diferencias, debemos tener incorporadas tres acciones: mantener la calma, avisar a las autoridades e informarnos", indicó el Sinae.



Sobre el primer punto, el Sinae señaló que hay que mantener la calma "para adoptar las decisiones oportunas y disminuir la carga emocional del entorno".

"No debemos intentar maniobras para las cuales no fuimos entrenados. Es importante ser prudentes y no sobrevalorar nuestras posibilidades mientras esperamos la ayuda especializada", agregó.



En referencia a llamar a las autoridades, recordó que existe el número telefónico 911.

En tercer lugar, en relación a informarse sobre la situación, comentó: "Debemos seguir las instrucciones del personal de emergencia y permanecer atentos a las fuentes de información disponibles, evitando propagar rumores".