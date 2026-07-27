La modificación en Bulevar España que afecta a siete líneas de ómnibus con destino al centro de Montevideo

La Intendencia de Montevideo (IMM) informó una serie de modificaciones sobre las paradas de transporte público en la calle Bulevar España que se comenzaron a aplicar desde el pasado jueves 23 de julio.

La principal novedad radica en la suspensión de la parada ubicada en Bulevar España y Acevedo Diaz, sentido centro. En sustitución se dará la inclusión de un nuevo punto habilitado en la manzana de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de la República (Udelar), sobre la calle Bulevar España y Cassinoni.

Cambios en el transporte público

Las líneas involucradas en estas modificación serán:



104, 128, 145, 49, 182, 407 y D1

Todas las lineas mencionadas que sufrirán modificación serán unicamente aquellas que viajen hacia el centro de la capital. Además la comunicación informa que en la parada ubicada en Bulevar España, entre Bulevar Artigas y Prudencio Vazquez y Vega solo contarán con las líneas 427 y 181 a raíz de estos cambios.

Cortes de calles y otras obras de la IMM actualmente

A partir de este lunes 27 de julio también se darán otros cortes totales en diferentes puntos de Montevideo. Dentro de los más destacados estarán



En el barrio Capurro, la calle Capurro estará cortada, desde Coraceros hasta Dragones. Siendo este corte solamente para la senda hacia la Avenida Agraciada hasta el viernes 31 debido a tareas de saneamiento.

En Tres Cruces, la calle Acevedo Díaz, desde Goes hasta La Paz, trabajos relacionados a UTE no permitirán el tránsito hasta el miércoles 29, desde las 06:00 hasta las 17:00 horas.

En el barrio Manga, la calle Carlos A. López, desde Las Petunias hasta Camino Paso de la Española que debido a trabajo de saneamiento se cortará de 07:00 a 17:30 hasta el viernes 31.