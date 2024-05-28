Juegos El País: una nueva forma de desafiar tu mente y entretenerte a diario de forma online y gratuita

Redacción El País

Desde El País te queremos invitar a conocer una nueva experiencia. Desde hoy, en nuestra versión digital, presentamos nuestra nueva sección denominada "Juegos El País". En este espacio los lectores encontrarán una variedad de desafíos mentales para poner a prueba su ingenio y habilidades.

Se trata de una plataforma que ofrece una variedad de desafíos mentales para que nuestros usuarios, además de informarse, puedan entretenerse y distraerse un poco. Allí podrán encontrar clásicos como La Palabra y Sudoku. También desafíos visuales como Los 8 errores.

Esta sección ofrece una experiencia enriquecedora y divertida y es completamente gratuita. Los desafíos se actualizan diariamente para ofrecerle a cada usuario una experiencia fresca y emocionante.

¡Poné a prueba tu mente y competí con otros lectores hoy mismo! Accedé haciendo clic en el botón debajo.