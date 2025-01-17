Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Información Servicios

Intendencia de Montevideo dispuso cambios en recolección de residuos para tres barrios: conozca los detalles

"El cambio tiene por objetivo disminuir la permanencia de residuos en los contenedores, sobre todo los fines de semana, para contener los problemas de limpieza que se dan en su entorno", dijo la IMM.

17/01/2025, 19:29
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Recoleccion de basura en año nuevo
Contenedores de residuos en el barrio Pocitos.
Foto: Leonardo Mainé/Archivo El País.

Redacción El País
La Intendencia de Montevideo informó este viernes que en el marco de su estrategia "Montevideo más verde" dispuso cambios en la recolección de residuos para algunos barrios de la ciudad: Ciudad Vieja, Centro y Cordón.

La comuna implementó el servicio de recolección diaria de contenedores para residuos mezclados en esos tres barrios. La intendencia "se propone buscar soluciones adaptadas a cada territorio, esta modificación significa un aumento en la frecuencia de vaciado de contenedores, que pasa a realizarse los 7 días de la semana a partir de la hora 19, por lo que se solicita a vecinos disponer sus residuos luego de ese horario".

"El cambio tiene por objetivo disminuir la permanencia de residuos en los contenedores, sobre todo los fines de semana, para contener los problemas de limpieza que se dan en su entorno", indicó la intendencia en su sitio web.

Además, en esos barrios se modificarán los colores de los contenedores. Los que actualmente tienen adhesivo y tapa verde, pasarán a color gris identificando la fracción de residuos mezclados. A su vez, estos pasarán a estar identificados con nuevos adhesivos, en los que se señala no deben disponerse cenizas calientes o brasas, muebles o electrodomésticos, podas y escombros.

Recoleccion de basura en año nuevo
Contenedores de residuos en el barrio Pocitos.
Foto. Leonardo Mainé/Archivo El País.

Encuesta de Equipos: desaprobación de la gestión de la IMM alcanza el 40%; es el número más alto desde 2014

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

Recolección de basura

Te puede interesar