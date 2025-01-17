Intendencia de Montevideo dispuso cambios en recolección de residuos para tres barrios: conozca los detalles

Redacción El País

La Intendencia de Montevideo informó este viernes que en el marco de su estrategia "Montevideo más verde" dispuso cambios en la recolección de residuos para algunos barrios de la ciudad: Ciudad Vieja, Centro y Cordón.

La comuna implementó el servicio de recolección diaria de contenedores para residuos mezclados en esos tres barrios. La intendencia "se propone buscar soluciones adaptadas a cada territorio, esta modificación significa un aumento en la frecuencia de vaciado de contenedores, que pasa a realizarse los 7 días de la semana a partir de la hora 19, por lo que se solicita a vecinos disponer sus residuos luego de ese horario".

"El cambio tiene por objetivo disminuir la permanencia de residuos en los contenedores, sobre todo los fines de semana, para contener los problemas de limpieza que se dan en su entorno", indicó la intendencia en su sitio web.

Además, en esos barrios se modificarán los colores de los contenedores. Los que actualmente tienen adhesivo y tapa verde, pasarán a color gris identificando la fracción de residuos mezclados. A su vez, estos pasarán a estar identificados con nuevos adhesivos, en los que se señala no deben disponerse cenizas calientes o brasas, muebles o electrodomésticos, podas y escombros.