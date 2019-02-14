En cuatro años se generó un 24% menos de basura

Recolección en Montevideo

Pese a las cifras del INE, los residuos continúan en las calles.

En cuatro años, la cantidad de residuos sólidos generados por habitante de Montevideo y recogidos por la comuna disminuyeron 24%: se pasó de 2.362 toneladas diarias en 2014 a 1.792 toneladas diarias en 2017. La cifras surgen del Anuario Estadístico 2018 del Instituto Nacional de Estadística (INE, que establece también una disminución en la generación de residuos en kilogramos por habitantes: en 2014 fueron 645; en 2015, 617; en 2016, 572. Y en 2017, 489. En tanto, si se tiene en cuenta las toneladas anuales, bajaron casi 200.000 en cuatro años.

El director del Departamento de Desarrollo Ambiental de la Intendencia, Fernando Puntigliano, dijo a El País que se están “analizando las causas” de esta disminución. “Se puede deber a causas positivas como también negativas. Puede ser que haya una mejor clasificación por parte de las personas o también estamos atentos a si tal vez no se debe a una gestión ilegal de residuos”, indicó.

Puntigliano explicó que recientemente se creó un área en el Departamento denominada “Desempeño Ambiental”, que va a estar monitoreando esos temas. “Es una disminución significativa, es para prestarle atención”, aseguró el director.

Contracara.

Pese a la menor cantidad de residuos, la limpieza continúa siendo un problema en la capital.

Para Javier Barrios, edil nacionalista e integrante de la Comisión de Medio Ambiente y Salud de la Junta Departamental, el problema es la gestión. “Lo que hay es ineficiencia: en esta administración pasaron tres directores de limpieza y aún se siguen pasando la pelota entre la IMM y Adeom, de quién es el culpable por la situación actual. Y los que siguen siendo rehenes son los ciudadanos de Montevideo”, opinó.

Según dijo, las cifras del anuario estadístico del INE van en contradicción con las palabras que dijo el intendente Daniel Martínez hace dos años, respecto a que el problema de la basura era que se consumía más. “Esas cifras muestran que la gente desecha menos pero que de igual forma sigue habiendo inconvenientes con la limpieza. Hay un problema, que no sé si son los camiones, los contenedores, pero a la vista está que hoy Montevideo sigue estando sucia. Hasta hace poco había contenedores desbordados que no se limpiaban desde hacía tres o cuatro días”, dijo.

Según opino el edil, “siempre hay una excusa: o son fechas donde se consume más, como fin de año, o la culpa es de Adeom, pero en las administraciones del FA el problema de la basura no se ha podido solucionar y cada poco tiempo tenemos un situación crítica”.