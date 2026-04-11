El pronóstico para hoy sabado 11 de abril de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte diario del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para el sábado 11 de abril se prevé una jornada con temperaturas que oscilarán entre los 6°C y los 25°C a nivel nacional.

En la región noroeste, la mañana se presentará clara y algo nubosa. Hacia la tarde y la noche se espera un aumento de nubosidad con precipitaciones y tormentas aisladas. La temperatura mínima será de 11°C y la máxima de 25°C.

En el noreste, la mañana estará clara y algo nubosa, con presencia de neblinas y bancos de niebla. Durante la tarde y la noche se prevé un aumento de nubosidad acompañado de precipitaciones y tormentas aisladas. La temperatura mínima será de 8°C y la máxima de 25°C.En el suroeste, la mañana se presentará clara y algo nubosa, con neblinas y bancos de niebla. A partir de la tarde se espera un aumento de nubosidad con precipitaciones aisladas. La temperatura mínima será de 10°C y la máxima de 24°C.

En el centro-sur, la mañana estará clara y algo nubosa, con neblinas y bancos de niebla. Durante la tarde y la noche se prevé un incremento de la nubosidad con precipitaciones aisladas. La temperatura mínima será de 7°C y la máxima de 23°C.

En el este, la mañana se presentará clara y algo nubosa, con períodos de nuboso y presencia de nieblas y neblinas. Hacia la tarde y la noche se espera un aumento de nubosidad con precipitaciones en la noche, además de rachas de viento de hasta 40 km/h. La temperatura mínima será de 6°C y la máxima de 24°C.

En Punta del Este, la mañana estará clara y algo nubosa, con períodos de nuboso. Durante la tarde y la noche se prevé un aumento de nubosidad. La temperatura mínima será de 13°C y la máxima de 22°C.En Montevideo y el Área Metropolitana, la mañana se presentará clara y algo nubosa, con neblinas y bancos de niebla. Hacia el final del día se espera un aumento de nubosidad con probables precipitaciones en la noche. La temperatura mínima será de 11°C y la máxima de 23°C.

Para los próximos días, Inumet anticipa condiciones mayormente inestables, con abundante nubosidad, episodios de precipitaciones y tormentas, así como mejoras temporarias. Las temperaturas se mantendrán templadas, con leve ascenso hacia el inicio de la semana.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.