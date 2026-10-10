El pronóstico para hoy sabado 10 de octubre de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet
La temperatura en el territorio nacional irá desde los 12°C y alcanzará una máxima de 21°C, según informó el Instituto Uruguayo de Meteorología esta mañana de sabado 10 de octubre de 2026.
El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que el sábado 10 de octubre de 2026 tendrá condiciones inestables en buena parte del país, con una mínima nacional de 11°C y una máxima de 21°C.
En el noroeste, la mañana se presentará con cielo nuboso a cubierto, neblinas y precipitaciones aisladas, además de rachas de hasta 40 km/h; hacia la tarde y la noche continuará nuboso, con períodos de cielo cubierto, neblinas y precipitaciones aisladas. La temperatura mínima será de 12°C y la máxima de 21°C.
Para el noreste, la mañana estará cubierta, con neblinas y precipitaciones aisladas; en la tarde y la noche predominará el cielo nuboso, con períodos de cubierto, neblinas y precipitaciones aisladas. La temperatura mínima será de 13°C y la máxima de 19°C.
En el suroeste, la mañana tendrá cielo cubierto, neblinas, bancos de niebla y precipitaciones aisladas, con rachas de hasta 40 km/h en zonas costeras; durante la tarde y la noche seguirá nuboso, con períodos de cubierto, neblinas y precipitaciones. La temperatura mínima será de 11°C y la máxima de 18°C.
En el centro-sur, la mañana se desarrollará con cielo cubierto, neblinas y precipitaciones aisladas, con rachas de hasta 40 km/h en zonas costeras; para la tarde y la noche se mantendrá nuboso a cubierto, con neblinas, precipitaciones y rachas de hasta 40 km/h en zonas costeras. La temperatura mínima será de 11°C y la máxima de 18°C.
En el este, la mañana estará cubierta, con neblinas, bancos de niebla y precipitaciones aisladas, además de rachas de hasta 40 km/h en zonas costeras; hacia la tarde y la noche el cielo seguirá nuboso a cubierto, con neblinas, precipitaciones y probables tormentas, junto a rachas de hasta 40 km/h en zonas costeras. La temperatura mínima será de 11°C y la máxima de 19°C.
En Punta del Este, la mañana tendrá cielo cubierto, neblinas y precipitaciones aisladas, con rachas de hasta 40 km/h; en la tarde y la noche se mantendrá nuboso a cubierto, con precipitaciones y rachas de hasta 40 km/h. La temperatura mínima será de 12°C y la máxima de 15°C.
En Montevideo y área metropolitana, la mañana se presentará cubierta, con neblinas y precipitaciones aisladas, además de rachas de hasta 40 km/h; durante la tarde y la noche continuará nuboso a cubierto, con neblinas, precipitaciones y rachas de hasta 40 km/h. La temperatura mínima será de 12°C y la máxima de 16°C.
La tendencia general para los próximos días mantiene la presencia de abundante nubosidad, nieblas y neblinas, con precipitaciones escasas o de baja probabilidad y vientos moderados, según el panorama informado por Inumet.
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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