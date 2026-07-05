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El pronóstico para hoy domingo 5 de julio de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

La temperatura en el territorio nacional irá desde los 3°C y alcanzará una máxima de 14°C, según informó el Instituto Uruguayo de Meteorología esta mañana de domingo 5 de julio de 2026.

El País
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05/07/2026, 11:17
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Vista de la Rambla de Palermo con nubes de tormenta en la ciudad de Montevideo.
Vista de la Rambla de Palermo con nubes de tormenta en la ciudad de Montevideo.
Foto: Estefanía Leal/Archivo El País

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que el domingo 5 de julio de 2026 tendrá un panorama frío y con nubosidad abundante en el país, con una mínima más baja de 0°C y una máxima más alta de 15°C.

En el noroeste, la mañana estará nubosa a cubierta, con neblinas, bancos de niebla y precipitaciones escasas; durante la tarde/noche continuarán la nubosidad abundante, las neblinas, los bancos de niebla y las precipitaciones escasas. Temperatura mínima de 3°C y máxima de 14°C.

Para el noreste, la mañana se presentará nubosa y cubierta, con nieblas, neblinas y baja probabilidad de precipitaciones escasas; hacia la tarde/noche el cielo estará cubierto, con neblinas, bancos de niebla y precipitaciones escasas. Temperatura mínima de 3°C y máxima de 15°C.

En el suroeste, la mañana tendrá cielo nuboso y cubierto, con heladas, neblinas y precipitaciones escasas; en la tarde/noche persistirá la nubosidad, junto con neblinas, bancos de niebla y precipitaciones escasas. Temperatura mínima de 0°C y máxima de 12°C.

En el centro-sur, la mañana estará nubosa y cubierta, con neblinas, bancos de niebla y probables precipitaciones escasas; durante la tarde/noche seguirá el cielo nuboso y cubierto, con neblinas, bancos de niebla y precipitaciones escasas. Temperatura mínima de 3°C y máxima de 12°C.

En el este, la mañana comenzará nubosa y cubierta, con heladas, nieblas, neblinas y baja probabilidad de precipitaciones escasas; para la tarde/noche continuará la nubosidad, con neblinas, bancos de niebla y precipitaciones escasas. Temperatura mínima de 1°C y máxima de 14°C.

En Punta del Este, la mañana estará cubierta, con nieblas, neblinas y baja probabilidad de precipitaciones escasas; en la tarde/noche el cielo pasará a nuboso y cubierto, con neblinas, bancos de niebla y precipitaciones escasas. Temperatura mínima de 8°C y máxima de 12°C.

Dia de frio en Montevideo
Mujer abrigada por las bajas temperaturas caminando por Av. 18 de Julio en el barrio Centro.
Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

¿Cómo estará el tiempo en Montevideo?

En Montevideo y área metropolitana, la mañana se presentará nubosa y cubierta, con neblinas, bancos de niebla y probables precipitaciones; durante la tarde/noche el cielo estará cubierto, con neblinas, bancos de niebla y precipitaciones escasas. Temperatura mínima de 7°C y máxima de 12°C.

El clima de los próximos días

La tendencia para los próximos días marca una mejora gradual, con disminución de la nubosidad, presencia de chaparrones al comienzo del período, heladas y vientos del oeste y noroeste con rachas.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.

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