El pronóstico para hoy domingo 5 de julio de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que el domingo 5 de julio de 2026 tendrá un panorama frío y con nubosidad abundante en el país, con una mínima más baja de 0°C y una máxima más alta de 15°C.

En el noroeste, la mañana estará nubosa a cubierta, con neblinas, bancos de niebla y precipitaciones escasas; durante la tarde/noche continuarán la nubosidad abundante, las neblinas, los bancos de niebla y las precipitaciones escasas. Temperatura mínima de 3°C y máxima de 14°C.

Para el noreste, la mañana se presentará nubosa y cubierta, con nieblas, neblinas y baja probabilidad de precipitaciones escasas; hacia la tarde/noche el cielo estará cubierto, con neblinas, bancos de niebla y precipitaciones escasas. Temperatura mínima de 3°C y máxima de 15°C.

En el suroeste, la mañana tendrá cielo nuboso y cubierto, con heladas, neblinas y precipitaciones escasas; en la tarde/noche persistirá la nubosidad, junto con neblinas, bancos de niebla y precipitaciones escasas. Temperatura mínima de 0°C y máxima de 12°C.

En el centro-sur, la mañana estará nubosa y cubierta, con neblinas, bancos de niebla y probables precipitaciones escasas; durante la tarde/noche seguirá el cielo nuboso y cubierto, con neblinas, bancos de niebla y precipitaciones escasas. Temperatura mínima de 3°C y máxima de 12°C.

En el este, la mañana comenzará nubosa y cubierta, con heladas, nieblas, neblinas y baja probabilidad de precipitaciones escasas; para la tarde/noche continuará la nubosidad, con neblinas, bancos de niebla y precipitaciones escasas. Temperatura mínima de 1°C y máxima de 14°C.

En Punta del Este, la mañana estará cubierta, con nieblas, neblinas y baja probabilidad de precipitaciones escasas; en la tarde/noche el cielo pasará a nuboso y cubierto, con neblinas, bancos de niebla y precipitaciones escasas. Temperatura mínima de 8°C y máxima de 12°C.

Mujer abrigada por las bajas temperaturas caminando por Av. 18 de Julio en el barrio Centro. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

¿Cómo estará el tiempo en Montevideo?

En Montevideo y área metropolitana, la mañana se presentará nubosa y cubierta, con neblinas, bancos de niebla y probables precipitaciones; durante la tarde/noche el cielo estará cubierto, con neblinas, bancos de niebla y precipitaciones escasas. Temperatura mínima de 7°C y máxima de 12°C.

El clima de los próximos días

La tendencia para los próximos días marca una mejora gradual, con disminución de la nubosidad, presencia de chaparrones al comienzo del período, heladas y vientos del oeste y noroeste con rachas.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.