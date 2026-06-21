El pronóstico para hoy domingo 21 de junio de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que el domingo 21 de junio de 2026 tendrá una mínima país de -2°C y una máxima de 17°C.

En el noroeste, la mañana estará algo nubosa y nubosa, con períodos de cielo cubierto, heladas, nieblas y neblinas. Hacia la tarde/noche predominará el cielo nuboso y cubierto, con neblinas, bancos de niebla y precipitaciones aisladas. La mínima es de 1°C y la máxima de 17°C.

Para el noreste, la mañana se presentará algo nubosa y nubosa, con períodos de cubierto, nieblas, neblinas y heladas. En la tarde/noche el cielo estará nuboso y cubierto, con nieblas, neblinas y precipitaciones aisladas. La mínima es de -2°C y la máxima de 14°C.

En el suroeste, la mañana tendrá cielo algo nuboso y nuboso, con períodos de cubierto, heladas, nieblas, neblinas y probables precipitaciones escasas. Para la tarde/noche continuará algo nuboso y nuboso, con neblinas. La mínima es de 1°C y la máxima de 14°C.

En el centro-sur, la mañana estará algo nubosa y nubosa, con períodos de cubierto, heladas, nieblas, neblinas y probables precipitaciones escasas. Durante la tarde/noche se mantendrá algo nuboso y nuboso, con neblinas y bancos de niebla. La mínima es de 0°C y la máxima de 13°C.

En el este, la mañana será algo nubosa y nubosa, con períodos de cubierto, nieblas, neblinas y heladas. En la tarde/noche el cielo pasará a nuboso y cubierto, con nieblas y neblinas. La mínima es de 0°C y la máxima de 14°C.

En Punta del Este, la mañana tendrá cielo nuboso, con períodos de cubierto. Para la tarde/noche estará algo nuboso y nuboso, con neblinas. La mínima es de 7°C y la máxima de 11°C.

En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana se presentará algo nubosa y nubosa, con períodos de cubierto, neblinas y probables heladas agrometeorológicas. Hacia la tarde/noche continuará algo nuboso, con neblinas y bancos de niebla. La mínima es de 4°C y la máxima de 13°C.

La tendencia para los próximos días muestra condiciones mayormente nubosas a cubiertas, con precipitaciones, baja probabilidad de tormentas y un incremento del viento, especialmente del suroeste y oeste, con rachas en distintas áreas del país.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.