¿Cómo estará el clima este lunes 18 de mayo de 2026? El pronóstico de Inumet para todo el país
El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que el lunes 18 de mayo estará marcado por condiciones frías en todo el país, con una temperatura mínima nacional de 2°C y una máxima de 16°C.
El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que el lunes 18 de mayo estará marcado por condiciones frías en todo el país, con una temperatura mínima nacional de 2°C y una máxima de 16°C.
En el noroeste, la mañana se presenta algo nubosa, con la presencia de heladas agrometeorológicas y vientos del sureste entre 10 y 30 km/h. Hacia la tarde y noche el cielo estará claro a algo nuboso, con formación de nieblas y neblinas, mientras los vientos rotarán al sector sur entre 10 y 20 km/h, con períodos variables más calmos. Temperaturas entre 2°C y 15°C.
Para el noreste, se prevé una mañana con disminución de nubosidad, heladas agrometeorológicas y presencia de neblinas y bancos de niebla, acompañadas de vientos del sur entre 10 y 20 km/h. Durante la tarde y noche el cielo estará algo nuboso a nuboso, con nuevas formaciones de nieblas y neblinas y vientos del sector sur entre 10 y 20 km/h, con momentos variables. Temperaturas entre 2°C y 16°C.
En el suroeste, la mañana será clara a algo nubosa con heladas agrometeorológicas y neblinas, con vientos del oeste y suroeste entre 10 y 20 km/h. Hacia la tarde y noche continuará el cielo claro a algo nuboso, con presencia de nieblas y neblinas y vientos que rotarán del suroeste al noroeste entre 10 y 20 km/h. Temperaturas entre 2°C y 16°C.
En el centro-sur, la mañana comenzará con cielo claro a algo nuboso, acompañado de neblinas y bancos de niebla y heladas agrometeorológicas, con vientos del oeste y suroeste entre 10 y 20 km/h. Durante la tarde y noche se mantendrá el cielo claro a algo nuboso con persistencia de neblinas y vientos del suroeste al noroeste entre 10 y 20 km/h. Temperaturas entre 2°C y 16°C.
Hacia el este, la mañana tendrá cielo algo nuboso con períodos de cubierto, heladas agrometeorológicas, nieblas y neblinas, además de probables chaparrones costeros, con vientos del suroeste y oeste entre 10 y 30 km/h. En la tarde y noche el cielo estará nuboso con períodos de algo nuboso, con neblinas y bancos de niebla y vientos del oeste y suroeste entre 10 y 30 km/h. Temperaturas entre 3°C y 16°C.
En Punta del Este, la mañana se presentará clara a algo nubosa con períodos de nubosidad y probables chaparrones, acompañados de vientos del suroeste entre 10 y 30 km/h. Durante la tarde y noche continuará el cielo claro a algo nuboso, con descenso térmico y vientos que rotarán del suroeste al noroeste entre 20 y 30 km/h. Temperaturas entre 10°C y 13°C.
En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana tendrá cielo claro a algo nuboso, con vientos del oeste y suroeste entre 10 y 20 km/h. Hacia la tarde y noche se mantendrán condiciones similares con cielo claro a algo nuboso y vientos del suroeste al noroeste entre 10 y 20 km/h. Temperaturas entre 5°C y 14°C.
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
¿Encontraste un error?