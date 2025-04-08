Cuándo es Semana Santa 2025: fechas para la Semana de Turismo y el feriado que coincide en Uruguay

Redacción El País

La Semana Santa es una celebración de origen cristiano —popularizada por la Iglesia Católica, pero que también celebran otras religiones— que se conmemora en muchos países alrededor del mundo. Su fecha es variable, y puede caer en abril, como sucederá este 2025, pero también en marzo.

La festividad tiene su origen en el siglo VI en Jerusalén, cuando se realizaban procesiones para recordar los últimos días y la muerte de Jesús. Sin embargo, Uruguay luego se despojó de su nombre religioso y pasó a llamarla oficialmente "Semana de Turismo". De esta manera, los uruguayos suelen abocarse a recorrer distintos puntos del país, puesto que conlleva un receso en los centros de estudio y algunos trabajos.

El nombre en nuestro país se lo da la Ley N° 6997 de declaración de feriados, que data de octubre de 1919. "Declárase feriada la sexta semana siguiente a Carnaval con el nombre de Semana de Turismo", reza la legislación. Por la diversidad en su oferta de actividades, en Uruguay también se la conoce por distintos nombres, como "Semana Criolla", "Semana de la Cerveza", "Semana Ciclista", entre otros.

La Semana de Turismo en 2025 irá desde el lunes 14 de abril hasta el domingo 20. Sin embargo, cristianos de todo el mundo comienzan sus celebraciones el domingo 13, con el llamado "Domingo de Ramos", y los días sucesivos tienen lugar conmemoraciones hasta el domingo 20, en el que se celebrará la Pascua, o para los cristianos, el "Domingo de Resurrección".

Colonia del Sacramento. Foto: Archivo El País.

El feriado que coincide con la Semana de Turismo

Un feriado quedará comprendido dentro de la Semana Santa este año, y se trata del Desembarco de los Treinta y Tres Orientales, que se celebra cada 19 abril.

Este feriado es laborable y en 2025 caerá un sábado. Según la Ley N° 16.805, en su redacción dada por la Ley N° 17.414, no se mueve de fecha, puesto que los que caen un sábado, domingo o lunes se conmemoran en el mismo día.

Desembarco de los Treinta y Tres Orientales, óleo sobre tela de Josefa Palacios. Foto: Dominio público

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