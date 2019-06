"Yo no lo puedo creer todavía", dijo el creador del jingle de "Maneco" tras registro en Agadu

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hace dos semanas registrar una canción en la Asociación General de Autores del Uruguay (Agadu) ni siquiera era un sueño. Brian Núñez, de 26 años, vino este martes a Montevideo desde Rivera acompañado de Yocemar Marino Lovatto, conocido por todos simplemente como "Maneco", para inscribir su jingle que en poco tiempo se viralizó por todo el país.



"Yo no lo puedo creer todavía", dijo a El País después de explicar que el registro -del cual dio cuenta esta tarde Telemundo- ya está en trámite. "No sabía ni que se le decía jingle a lo que hice", agregó, y contó que él solo se limitó a crear una letra que cantó y a la que le sumó la pista que le hizo un compañero de Tranqueras, ciudad donde vive con su esposa y sus dos hijos.

A "Maneco" lo conoció hace dos años cuando empezó a trabajar en su chacra, donde cultiva sandías. Se turnaban con su pareja y mientras uno cuidaba a los niños el otro iba a trabajar, labor que además combinaban con la venta de algunos productos como por ejemplo tortas fritas.



"Hay gente que piensa que tengo mucha plata pero soy re humilde, soy pobre, por eso no se iban a comunicar conmigo, porque no tengo celular ni tan siquiera uno común", indicó y describió: "Mi casa es de madera y el techo es de nylon".

Sobre la creación de la canción que en pocos días se hizo conocida en todo el país dice que fue una sorpresa. No era la primera vez que grababa algo con su compañero, encargado de ponerle la pista, ya que antes había hecho varios "covers" de reggetón en cumbia y por eso lo asombró la magnitud que tomó el asunto.



"Un día mi compañero llegó a mi casa de mañana y me dijo 'levantate, levantate que sos famoso' y le pedí 'para, para un poquito que me hago el mate y me explicás'", le dijo y fue en ese momento que vio que su canción, su voz, su letra acompañaban a un video con la cara de "Maneco" y miles de reproducciones.

"La letra la creé yo y no tardé mucho", indicó Núñez y explicó que su objetivo no era político sino que buscaba transmitir agradecimiento al hombre que le había dado trabajo a él, a su familia y que nunca había discriminado a nadie por su forma de ser, contó a El País.



"Dije 'se la voy a hacer (por la canción) pero para agradecerle a él, para que se sienta feliz", indicó.



El jingle empezó a sonar y a sonar en todos los rincones hasta llegar a los oídos de "Maneco", que al momento de escucharlo no tenía idea de su origen y menos del autor. Pero, como "Tranqueras no es muy grande" fue cuestión de tiempo hasta que diera con el involucrado.



Tirando algunas teorías por tierra Núñez indicó que en ningún momento recibió ayuda financiera por parte de "Maneco" y que su vida sigue siendo igual. Rechazó además que haya recibido algún pago por su campaña indirecta y explicó que no se interesa por temas políticos.



Ahora solo le queda esperar el rumbo que tomen las cosas después del hit viral que creó. "A mí me encantaría dedicarme a la música, espero que alguien me de la oportunidad. Que se vea que con tan poca cosa uno puede", dijo.