"Maneco", el productor de sandías de Tranqueras con un jingle que se volvió viral

Es probable que en las últimas horas te haya llegado por WhatsApp. Si no fue así, el mensaje de audio de un minuto y cinco segundos de duración con el jingle de un hombre, "Maneco", que se tira a alcalde de Tranqueras (Rivera) debe estar por aparecer en tu celular.

“Votá al Maneco, que tiene el poder, votá al Maneco, porque es el mejor, votá al Maneco, es un trabajador, votá al Maneco, que eso es lo mejor”, afirma el pegadizo jingle que entre en los últimos días se viralizó.



"Maneco" Lovatto tiene 40 años, es productor de sandías y busca convertirse en el próximo alcalde de Tranqueras por el Partido Colorado. Apoya, además, la candidatura de Mauricio González a la Intendencia de Rivera.



En realidad el jingle no fue ideado por Lovatto. "Yo no sé quién fue que lo hizo. No fui yo", dijo a El País. "Debe ser algún fanático que está hinchando por mí. Es para apoyarme, por eso yo ni quise saber quién fue", agregó.



Lovatto indicó que es la segunda vez que se candidatea para ser alcalde de Tranqueras. "Vamos a ver lo que va a pasar, todavía es tempranísimo para pensar en esto", indicó en referencia a que las elecciones municipales son recién el próximo año.



Rivera es el único departamento en el que el Partido Colorado ha logrado seguir en el gobierno. Actualmente, el intendente es Marne Osorio



Escuchá el jingle que se hizo viral: