Conocé los resultados de la Quiniela y la Tómbola nocturna del jueves 12 de marzo de 2026

Redacción El País

Se realizaron los sorteos de la Quiniela y Tómbola del jueves 12 de marzo de 2026. Conocé aquí los resultados del turno nocturno, que se realiza a las 21:00 horas, según la información de La Banca.

Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube.

Quiniela nocturna: resultados

Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:

1. 321

2. 170

3. 168

4. 852

5. 064

6. 779

7. 679

8. 493

9. 197

10. 033

11. 051

12. 701

13. 154

14. 714

15. 513

16. 005

17. 284

18. 278

19. 864

20. 114



Se pueden chequear los números ganadores de la Quiniela y las jugadas en La Banca.

Boletas de juego de la Tómbola vespertina y nocturna. Foto: Leonardo Mainé/El País

Tómbola nocturna: resultados

Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:

• 01

• 05

• 13

• 14

• 21

• 33

• 47

• 48

• 51

• 52

• 54

• 62

• 64

• 68

• 70

• 78

• 79

• 84

• 93

• 97



Se pueden chequear los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.

¿Cómo se juega la Quiniela?

La Quiniela le permite jugar a las siguientes modalidades: tres cifras, dos cifras, una cifra y Redoblona.

Para jugar con tres cifras, se debe elegir un número entre el "000" y "999" y un premio entre el 1 y el 20. Se sortean 20 premios. El número elegido debe salir sorteado entre los premios seleccionados. Se gana 500 veces lo apostado por premio.

Para jugar con dos cifras, se debe elegir un número entre el "00" y "99" y un premio entre el 1 y el 20. Al igual que con tres cifras, se sortean 20 premios. Se gana 70 veces lo apostado por premio.

Para jugar con una cifra, se debe escoger un número entre el "0" y "9" y un premio entre el 1 y el 20. Se gana 7 veces lo apostado por premio.

En el caso de que el número elegido se repita dentro de los premios seleccionados, el monto del acierto se multiplicará por la cantidad de veces que salió sorteado el número, indica La Banca.

Por otra parte, está la Redoblona, que es la modalidad que más veces paga por cada peso apostado. Es una apuesta a dos números de dos cifras cada uno.

Para ganar, debe figurar en la tabla del sorteo de quiniela para el cual la persona apostó, cada número elegido dentro de los premios respectivamente seleccionados.

Para ver más detalles de dónde jugar a la Quiniela, hacé clic acá.

¿Cómo se juega La Tómbola?

Para jugar La Tómbola, se deben elegir indistintamente grupos de 3, 4, 5, 6 o 7 números de dos cifras entre 00 y el 99. En la modalidad que corresponda, dependiendo de la cantidad de números apostados, verificá la cantidad de números acertados y multiplicá las veces que te indica la tabla por el monto que apostaste.

El ejemplo que usa la página oficial de La Banca es el siguiente:

Apostá $ 40 a los 7 números y si acertás, ganas 12.000 veces el monto apostado: 12.000 x $40 = $480.000

Para ganar, los números apostados deben figurar en la tabla del sorteo de La Tómbola para el cual el jugador apostó.

Si se eligen 3 números, tendrán que salir sorteados todos ellos. Pero se eligen 4, 5, 6 o 7 no necesariamente deben salir todos los números apostados, sino que existen muchas otras chances de acertar.

Por ejemplo, si se eligen 7 números y se aciertan 6, igual se gana. Pero si se aciertan sólo 5 números, también se cobra. Y lo mismo pasa si se aciertan 4 números. Y hasta con nada más que 3 aciertos en 7 números apostados, hay premio.

Para ver más detalles de dónde jugar La Tómbola, hacé clic acá.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.