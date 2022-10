Antía sobre puente de La Barra: "Es como un enfermo en CTI; el plan es salvarlo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este viernes por la mañana el intendente de Maldonado, Enrique Antía, junto con el exministro de Transporte y asesor de la intendencia, Lucio Cáceres, visitaron las obras del puente de La Barra y dijo que no hay un plan B: "Es como un enfermo en CTI: el plan es salvarlo".

"Se está tratando de resolver el tema para la temporada de verano, pero no somos magos. Tuvimos pandemia, se nos prendió fuego el shopping y ahora esto. Son cosas que no estaban previstas. Hay que tener paciencia y aplomo para atender estas situaciones", manifestó el intendente.



El jerarca fernandino no se aventuró a dar detalles de cómo será la financiación de las obras. "La intendencia nunca echó para atrás. Queremos salvar el puente en primera etapa. Cuando un enfermo está en CTI uno no está pensando en cómo hacerle el cajón", enfatizó, a la hora que recordó que "el mejor equipo técnico calculista del país" está trabajando en el plan de recuperación.



Por su parte, el exministro de Transporte y asesor de la Intendencia de Maldonado, Lucio Cáceres, dijo que la característica ondulada del puente "es un desafío".



"Cuando se hizo este puente, yo era ministro de Obras Públicas y pensaba que había que hacer un puente en camino Lussich. Hicimos una encuesta y un 80% quiso hacer el puente acá al lado. Aunque nos pareció un disparate", recordó.



Para el exjerarca es "difícil de calcular" la inversión total que demandará la obra, porque es un puente cuyas lingas de acero "están en un estado desastroso".



Consultado por posibles soluciones, Cáceres dijo que se han pensado muchísimas, pero un puente lineal al lado del otro puente curvilíneo no es una opción. "Este es un puente escultura, la negación de la ingeniería vial", agregó. "Si este hay que demolerlo habrá que pensar bien si se hace un puente nuevo o se deja en servicio para tránsito liviano y se piensa hacer otro en otro lugar", sin ser curvilíneo.