Secundaria dice que no tiene dinero para arreglar los liceos

“Hay lugares donde no protestan, tienen que cortar la ruta”, dice consejera.

Hay liceos que no pueden ser, instituciones que no se pueden sostener", sostuvo a El País la consejera de Secundaria en representación de los docentes, Isabel Jaureguy. Lo hizo en referencia a un informe de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) que documenta con fotografías grandes problemas edilicios en varias instituciones.

El monitoreo realizado por el sindicato, dado a conocer en la edición de ayer del El País, da cuenta de liceos con peligro de derrumbe (como el de Juanicó y el N° 2 de Toledo). Además, denunciaron filtraciones de agua, paredes y techos fisurados, cables expuestos y presencia de insectos, roedores y aves. También advirtieron sobre techos de fibrocemento, un material cancerígeno prohibido en Uruguay desde 2002.

"Lo que Secundaria puede pagar de modo inmediato son reparaciones muy pequeñas, como cuando se rompe un vidrio. Pero para ese tipo de problemas tan grandes no hay fondos, se tiene que encargar la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). Secundaria no tiene recursos", enfatizó Jaureguy.

En igual sentido se pronunció, en declaraciones a El País, el también consejero de Secundaria, Javier Landoni, quien suele encargarse de los temas de infraestructura. Dijo que de "las obras de gran porte se encarga el Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP", y que ellos solo pueden asumir "arreglos menores".

Desde la ANEP, en tanto, el consejero Robert Silva manifestó que "hay un plan general de obras que fue aprobado y además se van a atender todos los problemas que surjan". Sobre la situación puntual de las instituciones que Fenapes denuncia están en mal estado, el funcionario en representación de los docentes dijo que "es verdad que existen centros con problemas notorios y hay que atender". De todas formas, destacó que "también hay muchos liceos que están muy bien".

En cuanto al uso de fibrocemento, un material prohibido por cancerígeno, Silva señaló que "se está sustituyendo de a poco" y que "es un tema a avanzar". Jaureguy llamó a la ANEP a hacer un relevamiento de las instituciones educativas que tienen techos de chapa hechos con este material.

Piquete.

"Secundaria tiene las instituciones educativas que tiene, y es ahí donde tenemos que trabajar", dijo Jaureguy, quien reconoció que el Consejo de Educación Secundaria (CES) no cuenta con un sistema de mantenimiento, lo que hace que, incluso, cuando se tiene que hacer un arreglo menor, los plazos sean muy largos.

"A veces pasa que tomamos la decisión de que se arregle algo, pero esto recién se concreta a los dos meses. Esto tiene que ver con los procesos de cuidado del dinero público. Hay que hacer un llamado para que se concrete la reparación", explicó la consejera.

Por otro lado, consideró que un liceo "como el de Juanicó, si estuviera en Montevideo, viviría ocupado". En este sentido, Jaureguy precisó que no entiende cómo los trabajadores de algunos centros educativos no protestan. "Yo a veces le digo por qué no hacen un paro, por qué no cortan la ruta... a veces me parece que tienen un equivocado concepto de la gratitud", añadió.

Esta semana Fenapes presentará una denuncia al Ministerio de Trabajo por el estado edilicio de los liceos de Juanicó y el N° 2 de Toledo.

Edificio con riesgo de derrumbe en predio del Liceo N°2 de Toledo. Foto: Fenapes

LOCALES LICEALES EN PELIGRO