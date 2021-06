Se vencen en dos semanas 5.000 dosis de AstraZeneca

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El pasado 4 de abril Uruguay recibió las primeras 48.000 dosis de AstraZeneca. Las vacunas llegaron a través del fondo Covax de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el gobierno, haciendo caso a las recomendaciones de la Comisión Nacional Asesora de Vacunaciones (CNAV), decidió que fueran administradas solo a mayores de 60 años. El problema está en que, de esta manera, son muchas las vacunas que sobrarán.

Hasta la pasada semana fueron dadas 43.078 dosis, y a medida que pasan los días cada vez son menos las personas que son inoculadas con AstraZeneca. De hecho, en lo que va del mes solo cuatro recibieron una primera dosis con esta vacuna.



El problema está en que este embarque de AstraZeneca vence el 30 de junio y el gobierno no tiene un plan para administrar estas casi 5.000 dosis que vienen sobrando.

Desde el Ministerio de Salud Pública (MSP) reconocen que la limitante de tener que ser dadas solo a mayores de 60 años es un problema, y que aunque están “decididos a no dejar que se venzan” hoy “no existe un plan definido” para evitarlo.



El problema no es nuevo. Desde hace semanas el gobierno está evaluando qué hacer ante este problema, que se vuelve más complicado debido al temor que algunos usuarios tienen a esta vacuna por los casos aislados de trombosis que se dieron en el mundo.

Diferencias.

En abril, cuando el MSP informó que se iba a tomar la recomendación de la comisión de expertos, lo hizo en base a un estudio que fue presentado por estos especialistas. Días atrás, ante el inminente vencimiento de las dosis, el ministro Daniel Salinas insistió a la comisión para que hiciera un nuevo análisis y la respuesta fue la misma: no consideraron adecuado administrar AstraZeneca a menores de 60.



Según comentaron fuentes de la CNAV a El País, el grupo sigue creyendo que los beneficios de inocularse con AstraZeneca superan los riesgos, sin embargo también consideran que se ha detectado en distintos países del mundo una reacción inmunitaria en algunos pacientes, por la cual se generan anticuerpos que provocan un trastorno en la coagulación. Esto se ha visto comúnmente en mujeres menores de 55 años, las que padecieron cuadros de trombosis, algunas de ellas con mucha gravedad.



La solicitud del MSP de que se volviese a estudiar dar la vacuna en menores de 60 incluyó, también, analizar la posibilidad de darla por lo menos solo en hombres, puesto que los cuadros más negativos se vieron en mujeres. “No entendemos por qué no lo aceptaron. Se han dado 10 casos de trombosis cada 1.000.000 de habitantes. En Uruguay no ha habido ni uno. Y tenemos para dar muy pocas dosis, sería rarísimo que esto pueda pasar”, dijo a El País una fuente de la cartera.

Llegada de vacunas AstraZeneca. Foto: Presidencia

Además de por la fecha de vencimiento de las dosis, el pedido del MSP a la CNAV tuvo que ver con que creen difícil poder captar a más mayores de 60 con intenciones de vacunarse. “Ya están casi todos, no tenemos cómo buscar más gente”, sostiene la misma fuente. Más del 87% de los mayores de 60 años están vacunados (o en proceso de vacunación), por lo cual el universo de personas a las que se les podría dar estas 5.000 dosis se limita a unas 62.000. A esto se suma el problema de los usuarios que se han negado a recibir estas vacuna.

Las dosis de AstraZeneca hoy se encuentran desperdigadas por los departamentos de Artigas, Cerro Largo, Colonia, Florida, Paysandú, Salto, Mercedes y Río Negro.



Hay otras 48.000 dosis de AstraZeneca en Uruguay que permanecen guardadas, pues son las segundas dosis de los que ya se dieron la primera. Y de las que también hay 5.000 que no se sabe quién se las va a dar.