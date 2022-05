Vacunación contra la gripe: cuándo comienza, dónde vacunarse y grupos prioritarios

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La campaña de vacunación antigripal inicia este lunes con la vacunación de residentes y funcionarios de los Establecimientos de Larga Estadía para Personas Mayores (Elepem) y a partir del miércoles 4 de mayo la vacuna estará disponible en todos los vacunatorios del país, informó el Ministerio de Salud Pública (MSP). Uruguay adquirió 700.000 dosis para esta campaña, que llegaron al país la semana pasada.

La vacuna antigripal es gratuita y no obligatoria y para acceder a ella no es necesario agendarse -como ocurrió en los últimos meses con las dosis anticovid-, sino que se podrá obtener en cualquier vacunatorio, indicaron desde el MSP.



Si bien se priorizará de manera escalonada a los diferentes "grupos de riesgo" definidos por la autoridad sanitaria, la convocatoria para obtener esta dosis es abierta a toda la población. Estos son:



- Mujeres embarazadas (cualquier etapa del embarazo). Puede administrarse junto a vacuna contra la tos convulsa (dpaT)

- Mujeres durante los primeros 6 meses post-parto, promoviendo la vacunación de las puérperas previo al alta de la maternidad (puede administrarse junto a vacuna dpaT si ésta no se recibió antes)

- Personas de 65 y más años de edad

- Personal de la salud, incluidos estudiantes de todas las áreas de salud y cuidadores o acompañantes de enfermos

- Residentes y trabajadores de Elepem y otros centros de larga estancia

- Personas privadas de libertad

- Personas en situación de calle o que pernoctan en refugios.

- Niños de 6 meses a 4 años y 11 meses de edad.

- Personal de servicios esenciales: policías, bomberos, militares y docentes

- Personal de avícolas y criaderos de aves de corral

- Personas de 5 años y más con enfermedades crónicas, priorizando los portadores de las siguientes patologías: EPOC, enfisema y asma; obesidad severa (Índice de Masa Corporal igual o mayor a 40); cardiopatías; diabetes;

personas inmunocomprometidas (pacientes con VIH, neoplasias, enfermedades renales o hepáticas crónicas, uso prolongado de medicamentos inmunosupresores) y sus convivientes; personas con enfermedades hematológicas y enfermedades neuromusculares.



"Si alguna de las personas que no corresponde a estas categorías va en la primer semana, que se aproveche la oportunidad de vacunación", indicó el responsable del MSP de inmunizaciones sobre el pedido a los vacunatorios de que no existan "limitaciones" en el acceso a las dosis.



Además, si una persona con factores de riesgo se acerca al vacunatorio y va acompañada de otra que no posee tal condición que quiere recibir la vacuna, puede hacerlo en el momento, agrega el MSP.

La semana pasada, Peluffo había dicho en rueda de prensa que con estas etapas se busca "ordenar" el proceso, para evitar que hayan "personas acumuladas" en días de lluvia y/o frío, típicos de esta altura del año.

Etapas de la vacunación antigripal

La vacuna contra la gripe no es obligatoria, pero desde el MSP se recomienda su aplicación para los grupos de riesgo. Se dispuso que habrá tres etapas con sus respectivos grupos.



Para una primera etapa, a partir del miércoles, se definió el grupo de personas considerado de mayor riesgo. Están incluidas las personas mayores de 65 años, las embarazadas, los trabajadores de la salud y de residenciales, reclusos y personal de cuidados.

En una segunda etapa, que "sería a partir de la segunda semana" de mayo, había dicho Peluffo, están comprendidos los niños de 6 meses a 5 años, así como los niños, adolescentes y adultos con comorbilidades, y el "personal esencial".



En tanto, lo que se fijó como tercera etapa, que sería "a partir de la tercera semana" de mayo está orientada para la "población general", había adelantado Peluffo.



La vacuna antigripal se puede administrar a partir de los 6 meses de vida. Los menores de 8 años que se vacunen por primera vez deben recibir dos dosis con cuatro semanas de separación entre cada una; el resto de la población recibirá una sola dosis.