Uruguay en la lista de países para recibir vacuna que se producirá en Argentina

Uruguay fue uno de los 17 países de la región que se anotaron para recibir la vacuna contra el coronavirus que será producida tanto en Argentina como en México, una decisión que "no es vinculante", pero sí es una expresión de interés, informaron fuentes de Salud Pública a El País.

Este martes se realizó una videoconferencia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) con representantes de las diplomacias y ministerios de salud de los gobiernos interesados, indicó el medio argentino La Nación.

Los países de la región, con excepción de Brasil que tiene un entendimiento propio, pueden adquirir la vacuna como parte de un acuerdo celebrado entre la Universidad de Oxford, la empresa farmacéutica sueco-británica Astra Zeneca y el laboratorio argentino Mbxience y el mexicano Liomont, más el apoyo de la Fundación Carlos Slim.



Actualmente el desarrollo se encuentra en la etapa 3 y el objetivo es producir hasta 250 millones de dosis, que tendrán un costo de entre US$ 3 y US$ 4 por inyección.



La Nación informó que el Gobierno de Argentina prevé que la vacuna comience a producirse en setiembre de este año y que esté lista en el primer trimestre de 2021.



Por el momento no está definida la logística de la distribución de la vacuna, pero sí se sabe que alrededor de un 10% será destinado con prioridad al personal de salud, de seguridad, a los adultos mayores y a las personas en grupos de riesgo de enfermarse gravemente.