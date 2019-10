Uruguay incorporará fármacos de inmunoterapia a la cobertura sanitaria

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.

Uruguay planea incorporar medicamentos de inmunoterapia en la cobertura sanitaria universal y gratuita. Lo anunció la directora general del Fondo Nacional de Recursos, Alicia Ferreira, ayer en Ciudad de México, durante el War on Cancer de América Latina. Este es un evento que organiza la revista The Economist cada año en las distintas regiones del mundo, con la participación de especialistas y autoridades en políticas sanitarias.

Ferreira mencionó delante de decenas de asistentes al evento que junto con varios países de América Latina se está implementando una “estrategia de compras conjuntas”, a través del Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), para comprar ciertos medicamentos caros. Se ha hecho por ejemplo con el Trastuzumab, uno de los más reclamados en los juzgados. “Ahora vamos por la inmunoterapia: por el Nivolumab, por el Pemprolizumab, para buscar precios que nos sirvan a todo el mundo”, afirmó.

Luego, en diálogo con El País, Ferreira explicó que este sistema de compras conjuntas implica que los ministros de salud se sienten a negociar con los laboratorios respecto a ciertos medicamentos en los que los países están interesados, y que la OPS después compre en nombre de todos. Esto sirve a países chicos como Uruguay, que aun con demandas bajas accede a los mismos precios que los países grandes. Además, la OPS “precalifica” los laboratorios, lo cual da garantías porque a menudo se compran medicamentos genéricos o biosimilares.



En Uruguay la inmunoterapia se empezó a comercializar -por fuera del sistema de salud- para melanoma y para cáncer de pulmón. Pero en los hechos, sostiene Ferreira, podría aplicarse en otros tumores: “La inmunoterapia ha venido para quedarse” porque “prolonga la vida mucho y, además, sirve para todo”.



A fines de este mes habrá un encuentro en Brasilia para elegir nuevos medicamentos a adquirir mediante el sistema de compras conjuntas. Y lo que se proponen ahora los países del Mercosur y algunos estados asociados, a iniciativa de Uruguay, es “llamar a los productores de dos inmunoterapias a las que la Organización Mundial de la Salud definió como medicamentos esenciales”, explicó la jerarca. Estos laboratorios son Janssen (que vende el Nivolumab) y Merck (que elabora el Pembrolizumab, y en Uruguay está representado por Cibeles).

“Nosotros ya tuvimos encuentros con Cibeles, ya tuvimos propuestas; los precios siguen siendo altos, pero bueno, estamos negociando”, adelantó Ferreira a El País.



Por eso, a la misma vez, Uruguay promueve que ese equipo de ministros de Salud de varios países convoque, a través de OPS, a los laboratorios productores de inmunoterapia en procura de acceder a precios más bajos.



Los fármacos que se quieren incorporar se usan en varios tipos de cáncer -por una particular forma que tienen de combatir las células cancerígenas-, pero Uruguay está resuelto a adquirirlos solo para el tratamiento del melanoma porque ese es el uso que incluyó la OMS recientemente, y con el que Uruguay aspira a cumplir.



En una etapa posterior, dijo Ferreira, podría incluirse la inmunoterapia también para el cáncer de pulmón.



“La idea es ver los números, seguir estudiando las posibilidades y seguir avanzando”, afirmó, y agregó en relación al beneficio del Pembrolizumab en pacientes con cáncer de pulmón: “Sí, no hay ninguna duda”.



Uruguay ha incluido siempre todos los medicamentos que la OMS ha estipulado como esenciales. Ahora, la prioridad es aggiornarse a ese listado y por eso la prioridad es ofrecer la combinación de Pembrolizumab y Nivolumab para el melanoma, posicionando a Uruguay con el mejor tratamiento a nivel mundial para esta enfermedad.



“Pero después habría que seguir”, consideró Ferreira. “De hecho, nosotros tenemos muchos más medicamentos que (los que estipula) la OMS”.

Estrategias “Netflix” para medicamentos

Ante una audiencia muy interesada en el modelo uruguayo, Alicia Ferreira describió ayer en Ciudad de México las “estrategias de riesgo compartido” que ha empezado a aplicar el Fondo Nacional de Recursos (FNR) con la industria para comprar medicamentos caros.



“Tenemos varios modelos de ese tipo, pero básicamente en cáncer quería comentar uno de los acuerdos que tenemos, que es exitoso. Es con Roche, para un tipo de cáncer de mama (el ER2 positivo). Le llamamos modelo Netflix porque el FNR paga una tarifa fija por mes, en pesos uruguayos y sin cláusula de ajuste”, indicó. Se cubre un rango determinado de pacientes, más-menos 10%, y se prevé que se modifique la tarifa solo en caso de que cambie sustancialmente la cantidad de pacientes nuevas, cosa que no ha ocurrido en los tres años que lleva implementado.



Por este acuerdo, las pacientes pueden tratarse con tres tipos de medicamentos. Y no importa cuál de los tres se necesite, pese a que tienen precios distintos.



Uruguay toma “el modelo Netflix” de lo que se hizo en Australia para el tratamiento de hepatitis C. Según Ferreira, es posible imitarlo porque nuestro país “es capaz de proyectar estadísticamente cuántas pacientes nuevas habrá”, y por la “transparencia” que existe con las compañías farmacéuticas.



La jerarca también anunció que el FNR acaba de firmar otro acuerdo “tipo Netflix” con el laboratorio Abbvie para los tratamientos de artritis, psoriasis, espondiloartritis, artritis psoriásica, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, todas enfermedades que se pueden tratar con un medicamento de esa compañía. Esto ya empezó a regir.



A su vez, el año pasado se anunció y este año se concretó la incorporación de nuevos medicamentos para el asma, la leucemia y la psoriasis.