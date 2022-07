Uruguay encargó vacunas contra la viruela del mono; aún no hay fecha de llegada

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Uruguay encargó vacunas contra la viruela del mono, dijeron este viernes a El País fuentes del Ministerio de Salud Pública (MSP). El encargo se realizó la semana pasada y aún no hay una fecha definida para su arribo al país, indicaron.

Si bien no señalaron el número preciso de dosis que llegarán a Uruguay, se aseguró que serán "las necesarias" para hacer frente a la enfermedad, de la que este viernes se confirmó el primer caso en el país.



Las vacunas no serán para inocular a la población general, sino que se utilizarán de modo muy específico, añadieron las fuentes, por lo que no es necesario adquirir una gran cantidad de dosis.



En ese sentido, la guía de vigilancia para la viruela del mono que dio a conocer el MSP más temprano indicaba que la vacuna, MVA-BN, también es conocida como Imvamune, Imvanex o Jynneos y fue aprobada en 2019.



“Debido a que la infección por la viruela símica es inusual, no se recomienda la vacunación universal”, indica la guía.

“Los estudios actuales sugieren que las intervenciones relacionadas con la vacunación puede aumentar las posibilidades de controlar el brote, y la profilaxis previa a la exposición de personas con alto riesgo de exposición parece ser la estrategia más efectiva para usar vacunas cuando (el) contacto (del) rastreo es menos eficaz o impracticable”, agrega el documento.