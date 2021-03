En Turismo se vacunarán más de 240.000 personas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El gobierno pretende vacunar a 242.424 personas en la Semana de Turismo, la cifra más alta en una semana desde que comenzó la campaña de inmunización. Por primera vez, no solo vacunará a la población de entre 18 y 70 años, también tendrá que administrar la segunda dosis a más de 72.000 personas.

Ayer sobre las 20:45 horas había 800.000 personas inscriptas en total para recibir las dosis. En cambio, otras 311.755, ya recibieron su primera vacuna. De esta manera, son más de un millón de personas las que se inscribieron para la vacuna de Pfizer o la Sinovac.

De acuerdo a los datos en poder del Ministerio de Salud Pública (MSP) a los que accedió El País, entre las 800.000 personas inscriptas (una parte de ellas aún no tiene confirmada la fecha), se encuentran las 72.424 personas que tienen que recibir su segunda dosis en Turismo, junto a las 170.000 que tienen entre 18 y 70 años y que ayer se aseguraron su turno para la semana próxima.



Pero además, el grupo también está integrado por el personal de la salud y por aquellas personas mayores de 80 años que a partir de hoy se acercarán a los centros vacunatorios de todo el país.



El plan supone un “desafío” según fuentes consultadas en el gobierno dado que Uruguay nunca ha vacunado a más de 150.000 personas en una semana. El registro más alto fue la semana pasada cuando se inmunizó a más de 135.000 personas.



El subsecretario de Salud Pública, José Luis Satdjian, dijo ayer a El País que el objetivo de habilitar la vacunación masiva entre los 18 y 70 años fue “por iniciativa del presidente” Luis Lacalle Pou “para involucrar a toda la población en el plan de vacunación”. El número dos del MSP señaló que “la nueva herramienta agiliza la reserva” y que “la alta adhesión nos da tranquilidad”.



Este fin de semana las autoridades pusieron en funcionamiento el nuevo sistema que permite que 20.000 personas se inscriban por hora. La anotación es con número de cédula de identidad y fecha de nacimiento, pero previo a la concreción de la cita, la persona quedará en una sala de espera virtual y recién luego se le confirmará la agenda por correo electrónico o mensaje de texto.



Este fue el caso de miles de personas que ayer por primera vez, si bien pudieron asegurarse un lugar para la vacuna, aún no recibieron la confirmación de la fecha. A diferencia del viejo sistema, ahora la agenda quedará siempre abierta: “Insistimos en que la gente se anote porque ahora quizás no entre en esta primera etapa o no haya cupos en estos momentos, pero cuando se abran más cupos o cuando se inicie su etapa van a ser notificados”, explicó Satdjian.



Los cambios se implementaron luego de que varios usuarios del sistema reportaran problemas para agendar un turno. La situación generó incluso el pedido de disculpas de las autoridades del MSP que junto a desarrolladores implementaron un nuevo sistema que quedó operativo este fin de semana.

Post Turismo

¿Pero que ocurrirá luego de la Semana de Turismo? El plan del gobierno es no discontinuar la vacunación, por eso, ya planifica la reapertura de la agenda para el personal de la salud, el grupo de personas de entre 50 y 70 años, y los mayores de 80.



La franja comprendida entre los 71 y los 79 años será vacunada una vez que todas las personas mayores de 80 hayan sido inmunizadas, detalló Satdjian en diálogo ayer con El País.

Sin tregua

Mientras tanto, el número de infectados por coronavirus no desciende. El Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) reportó ayer 1.625 casos, en un total de 16.308 exámenes realizados. La positividad disminuyó de 12,7% a 9,9%. Hay 13.015 infectados, y 175 personas internadas en CTI. A su vez, el organismo informó que hubo 16 fallecimientos por coronavirus en todo el país, lo que eleva la cantidad de decesos desde el 13 de marzo de 2020 a 776 a causa del coronavirus. Se trata de un paciente de Cerro Largo de 78 años, uno de Rivera de 68 años, de Rocha de 55 años, de Tacuarembó de 80 años, y dos pacientes de Río Negro de 30 y 72 años. Además también murieron diez pacientes de Montevideo de 40, 49, 57, 73, 73, 75, 80, 86, 89 y 90 años.



Desde que se declaró la emergencia sanitaria, se realizaron 1.228.807 exámenes y se registraron 81.537 contagios. De ese total, 67.730 ya se recuperaron. Además, del total de casos positivos confirmados, 4.078 corresponden a personal de la salud: 3.687 ya se recuperaron, 384 están cursando la enfermedad y 7 fallecieron.



Por otro lado, Uruguay se mantiene en nivel de riesgo rojo en la escala de Harvard con 40,56% cada 100.000 habitantes en siete días. También se mantienen los 12 departamentos en color rojo, seis en naranja y uno en amarillo.