Casi 1 de cada 10 trabajadores de la salud no se vacunó contra el coronavirus

El Ministerio de Salud Pública (MSP) publicó un informe en el que se analiza la evolución y el impacto de la vacunación contra el COVID-19 en el personal de salud. Los datos fueron recolectados hasta el 13 de octubre inclusive con información de laboratorios, la agenda de vacunación y registro de profesionales ante el MSP.

En Uruguay son 143.617 los trabajadores de la salud registrados. De ellos, 13.162 no se vacunaron. Es decir, casi uno de cada 10 o el 9,16% no tiene ninguna vacuna contra el COVID-19. El documento aclara que esta cifra puede incluir a trabajadores de la salud que hayan cursado COVID y que aún no hayan superado los tres meses para recibir la primera dosis.



Además, el informe agrega que el 69,5% de los trabajadores de la salud ya recibieron las dos dosis de vacuna contra COVID-19 al 13 de octubre. Hay un 1,7% que recién tiene una sola dosis de vacuna.

Si se divide por trabajador de salud, el 83,6% de los médicos y el 95,5% de los licenciados en enfermería tienen al menos una vacuna contra el coronavirus.



A la hora de diferenciar por tipo de vacuna recibida, el 83% de los trabajadores recibió la vacuna de Pfizer y el 17% recibió Coronavac. Además, 19,6% del total del personal de la salud ya se dio la dosis de refuerzo contra el coronavirus: el 12,5% de quienes recibieron dos dosis de Coronavac se dieron una dosis de refuerzo, mientras que el 7,1% de quienes completaron el esquema de vacunación con dos dosis de Pfizer recibieron una tercera. De acuerdo al informe, esta diferencia puede explicarse porque se priorizó, en una primera instancia, a los trabajadores que habían sido inoculados con la vacuna proveniente de China.



El plan de vacunación para el personal de salud comenzó en marzo de 2021 y fueron priorizados a la hora de recibir la inoculación. Primero se vacunó al personal de salud que trabajaba en CTI, atención extrahospitaliaria, puertas de urgencia y emergencia, internación, vacunadores e hisopadores.



Luego se procedió a vacunar a los que trabajaban en policlínicas, servicio de acompañantes, médicos, odontólogos, fisioterapeutas y psicólogos con ejercicio libre y menores de 70 años con registro en el MSP. También incluyeron en este grupo a funcionarios del MSP en tareas de servicio de salud y otros de riesgo, docentes y estudiantes del área de salud y enfermería y personal de clínicas y laboratorios. El último subgrupo en vacunarse fue el de los trabajadores no asistenciales y administrativos vinculados al sector.



Test de coronavirus y contagios en personal de salud

Desde que comenzó la pandemia, unos 102.269 trabajadores de la salud fueron testeados por COVID-19. Representaron el 8,1% de todos los test realizados hasta el 13 de octubre que fueron 3.647.456 en total. Se confirmaron 16.399 test positivos en este sector, es decir, un 11,4% del total de test.



El informe publicado por el MSP, además, detalla cuántos trabajadores dieron positivo tras recibir las dos vacunas contra el COVID-19: en total, teniendo en cuenta todas las especialidades, se registraron 2.784 casos de COVID-19, es decir un 2,8% de trabajadores con dos dosis se contagiaron.



Treinta y Tres fue el departamento que más testeó a su personal de la salud (87%), sin embargo Rivera fue el departamento que tuvo mayor porcentaje de positivos (16,5%) habiendo testeado al 75% de sus trabajadores.



Así se distribuyó departamento por departamento: