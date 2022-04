Cuándo y dónde todavía es recomendable usar tapabocas: esto dicen los expertos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tras el levantamiento de la emergencia sanitaria por el coronavirus el uso del tapabocas dejó de ser obligatorio. Sin embargo, muchos uruguayos todavía lo usan en diversas circunstancias e incluso algunos lo reclaman. Entonces, la pregunta se impone: ¿cuándo y dónde es recomendable seguir usando tapaboca? ¿Los expertos recomiendan que se mantenga? El País consultó al respecto a un infectólogo, un virólogo y una neumóloga.

El infectólogo y director del Hospital Pereira Rossell, Álvaro Galiana, dijo que “es recomendable que la gente use el tapabocas en lugares cerrados y donde hay muchas personas, como en los supermercados y los ómnibus”.



El experto señaló que si bien “la situación epidemiológica actual es muy buena”, siempre queda la posibilidad de que las personas se infecten y de que eso pueda “generar un problema”.



Por su parte, el virólogo Santiago Mirazo aseguró que “es esperable todavía que haya rebrotes” de covid-19, pero que no se puede predecir cuándo ocurrirán o si habrá un “estado más estacionario de circulación comunitaria continua sin rebrotes”. “Hasta que no sepamos cómo va a ser la dinámica del covid-19 debemos seguir manteniendo el uso del tapabocas sobre todo en espacios cerrados”, manifestó.



“No tenemos claro cómo va a ser la etapa pospandemia, y hasta que no lo tengamos claro y no alcancemos niveles mejores de vacunación creo que no es momento de dejar el uso de tapabocas en espacios cerrados y aglomerados, que son los lugares que pueden favorecer la ocurrencia de brotes”, afirmó el experto.



A su vez, la médica internista y neumóloga Alejandra Rey, sostuvo: “El uso de tapabocas lo recomiendo fundamentalmente a personas de riesgo en lugares cerrados, concurridos y mal ventilados”.



“Valorando la situación epidemiológica actual, donde hay pocos casos, si una persona está vacunada y sabiendo que la letalidad de la ómicron es menor y ha demostrado ser una enfermedad menos grave, en estas condiciones creo que uno se puede mostrar con seguridad estando en lugares cerrados sin tapabocas”, manifestó.



Consultada sobre si le recomendaría el uso del tapabocas a personas no vacunadas, Rey afirmó: “Les recomendaría que se vacunaran, que es una medida preventiva más eficiente y más probada que el tapabocas”. De todas formas, destacó que agregar medidas preventivas "también suma, si no te querés vacunar por diferentes razones y estás expuesto a diferentes situaciones o sos persona de riesgo, (es beneficioso) usar el tapabocas".



Tapabocas. Foto: Pixabay

¿Se recomienda usar el tapabocas en centros de salud? Rey explicó que el uso de tapabocas está altamente recomendado para los funcionarios de la salud, y que también “debería estar altamente recomendado para cuidadores y las personas que van a consulta”. “No solamente por la ómicron, sino que el tapabocas ha demostrado disminuir la prevalencia de enfermedades respiratorias y de crisis de asma”, resaltó.

¿Es recomendable el uso de tapabocas para los niños? "No creo que (el tapabocas) sea necesario en los niños pequeños, y en las escuelas indudablemente ha generado muchos problemas y resistencias, entonces es mejor que no lo usen y que los niños que ya se pudieron vacunar estén vacunados", sostuvo Galiana.



En este sentido, enfatizó la importancia de que el tapabocas lo use "la persona adulta que convive con un niño pequeño, no solamente pensando en covid, sino pensando en otras infecciones virales respiratorias".



El infectólogo resaltó que “cuando entra la época fría del año” se “avecinan” infecciones virales respiratorias como el virus respiratorio sincitial y el influenzavirus.



“El tapabocas ha demostrado cierta capacidad de evitar la diseminación de las infecciones respiratorias y cuando uno ve bebitos pequeños internados en el CTI, intubados, ventilados, graves, por un virus que seguramente se lo transmite alguien de su entorno familiar directamente, ahí te replanteás realmente si no hubiera sido beneficioso prevenir esa trasmisión”, dijo.



Para evitar estos virus en los niños, Galiana señaló la vacunación para la gripe a partir de los seis meses y que “el uso del tapaboca y el lavado de manos, sobre todo cuando hay niños pequeños en el entorno familiar, es algo muy importante y que genera un beneficio directo”.