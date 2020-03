Demoras con médico de radio: ¿qué se debe hacer en caso de tener síntomas?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Con malestar de garganta, tos y dificultad respiratoria constante decidió llamar a su emergencia. Habló de sus síntomas y respondió las preguntas: no, no viajó recientemente, no, no estuvo con alguien que haya viajado, no tampoco tiene fiebre alta. Con ese panorama se catalogó su caso como "de bajo riesgo", le recetaron un antigripal y que se comunicara con un médico de radio.

Dos días después y sin haber logrado hablar con un médico de radio los síntomas siguen. "Ocupado, ocupado", y nadie contesta para darle un nuevo diagnóstico y más indicaciones que el antigipal, que parece no tener efecto.

El relato es un ejemplo de la situación que pasan algunos pacientes de diferentes prestadores de salud y el problema radica en que se llamara para hacer consultas por casos leves que saturan el sistema. Lo primero que se debe hacer entonces es evaluar la gravedad de la situación, analizar si amerita o no una llamada a la emergencia.



"El sistema telefónico está con problemas porque está llamando un montón de gente que no tiene que llamar y probablemente pueda pasar que alguien no se pueda comunicar. El sistema no está diseñado para que llame tanta gente", explicaron a El País fuentes de la salud, si bien se aclaró que no se puede hablar de una "saturación o que esté colapsado".



De todas maneras los prestadores de salud deben garantizar el contacto con sus usuarios ya sea por teléfono, mail e incluso una nueva medida implementada por algunos denominada teleconsulta o telemedicina, aseguró a El País Blauco Rodríguez, presidente del Colegio Médico de Uruguay ."La comunicación con el prestador siempre tiene que estar", aseguró.



El segundo paso es esperar una evolución, si el paciente en su casa se mejora o se mantiene igual entonces debe esperar hasta que se vayan los síntomas. “Si a la persona la vieron y le diagnosticaron que no tiene una urgencia entonces que se quede quieta, que espere", agregaron.



"Estamos en medio de una crisis sanitaria", indicó Rodríguez para enfatizar en que puede haber una demora en el momento de atender a los pacientes que quieran comunicarse.



Por otra parte, si ocurre que el paciente se agrava entonces se deben tomar otras medidas. “Ante síntomas de gravedad y dificultad para respirar, si no va una unidad de emergencia móvil o un médico a domicilio por las vías que van siempre, entonces tiene que ir a la puerta de la emergencia", aseguró Rodríguez.



“Si la persona se agravó y no puede comunicarse entonces tiene que ir a un centro de referencia. Las puertas están para los que están eventualmente complicadas por la gripe, no porque le duele la espalda o porque tiene diarrea, ese no tiene que ir”, enfatizaron a El País fuentes de la salud.

Sin embargo, “el que tiene fiebre, dificultades respiratorias y después de que lo vio un médico se agravó, está peor o pasaron dos días y sigue igual, entonces tiene que consultar, si no se puede comunicar entonces sí puede ir a la puerta, porque para eso es que se están reservando las consultas en los hospitales", agregaron.



En caso de que el paciente presente síntomas similares a los del coronavirus y deba ir a la emergencia, entonces tendrá que salir con la mayor precaución posible para evitar el contacto tanto con objetos como con personas. "Si está con sintomatología respiratoria y puede ya ir con tapabocas tiene que ir con tapabocas. Sino entonces ni bien llega a su prestador tiene que decir que está con sintomatología respiratoria porque según los protocolos vigentes les tienen que dar un tapabocass", aseguró Rodríguez.





