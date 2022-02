Fueron separados del cargo los funcionarios que vacunaron por error a niños con Sinovac

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Gabriel Peluffo, pediatra integrante de la Unidad de Inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública (MSP), informó que en el marco de la investigación administrativa que se dispuso tras la inoculación de 158 niños con Sinovac en lugar de Pfizer, "fueron separados del cargo los funcionarios involucrados".

Si bien la razón por la que se cometió el error entre las dosis es objeto de la investigación, el pediatra adelantó que "hubo una confusión en el vial donde se extrajo la vacuna". “Una funcionaria se dio cuenta en el momento que asumió su turno correspondiente de que las vacunas cargadas no eran las que deberían”, explicó.



Es por esto que "por decisión ministerial, a partir del día de la fecha se han retirado todo el remanente de vacuna Sinovac que había en los vacunatorios”, dijo Peluffo.



Consultado sobre por qué había dosis de Sinovac en el lugar, Peluffo respondió que "todavía se sigue vacunando población adulta con la vacuna, sobre todo por indicación médica". En este sentido, manifestó que se informará sobre el vacunatorio que será asignado para inocular con Sinovac.

Al respecto de la responsabilidad de la Sociedad Médica Universal en el asunto, Peluffo dijo que “desde la mutualista, ni bien se identificó el error la comunicación fue inmediata y se facilitaron todos los medios para poder hacer la observación de la situación”.

El pediatra afirmó que ya se contactaron “con la inmensa mayoría” de las familias de los niños para explicarles lo ocurrido, y recordó que solo se les dio una quinta parte de la dosis que habitualmente se le da a los adultos.



“Esta vacuna en otros países se da a población pediátrica, y la dosis de la vacuna correspondiente es la misma que en adultos, por lo tanto sería el equivalente a menos de la quinta parte que la que se da habitualmente”, explicó.



Agregó que se espera "que no haya ninguna consecuencia importante de esta vacunación, por la dosis que recibieron (los niños), que es muy pequeña". A su vez, dijo que, por la cantidad administrada, "la vacuna no sirve, no les va a generar ningún tipo de defensa".



Peluffo resaltó que a partir de los 14 días del incidente, "probablemente se le reasignarán horas a los niños en la agenda para vacunarlos" con Pfizer.